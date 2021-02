DOCUMENT Care este forma finala a formularului pentru testarea elevilor care prezinta simptome COVID

Formularul de exprimare a consimtamantului

Fata de precedentul formular, retras din folosinta, pe cel publicat duminica noapte apare numai sigla Ministerului Sanatatii, nu si cea a Ministerului Educatiei, relateaza Libertatea. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anuntat sambata ca formularul se va modifica, pentru ca "Cineva s-a grabit. S-au strecurat erori"."Cineva s-a grabit, din pacate. Acest formular va fi schimbat , vor fi adaugate informatii. ca sa fie adus in conformitate cu legislatia in domeniu (...)Probabil ca din dorinta de a face bine, in spiritul preventiei, s-au strecurat si astfel de erori, care sunt generate doar de graba, nu de rea intentie", a afirmat Sorin Cimpeanu, la postul Realitatea Plus.