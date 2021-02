Premiera la Iasi. Povestea extraordinara a primilor studenti straini alesi in senatul UMF

Ce spun primii "senatori" internationali

In urma alegerilor desfasurate online in ianuarie, Camil Bourhila - student in anul IV la Facultatea de Medicina Generala , linia de predare in limba franceza si Anna-Bella Burciu - studenta in anul V la Facultatea de Medicina Generala, linia de predare in limba engleza , au fost desemnati de colegii lor sa-i reprezinte in Senatul UMF Iasi."Suntem o universitate cosmopolita , cu aproape 2500 de studenti internationali - reprezentand 27% din totalul de studenti, o universitate in care multilingvismul si multiculturalismul si-au pus amprenta si pe activitatea didactica. De aceea am considerat necesar si democratic ca studentii de la liniile de predare in limbile engleza si franceza sa-si aiba propriii reprezentanti in Senatul Universitatii. Nu facem nicio deosebire intre studenti, vrem ca studentii internationali sa se integreze cat mai bine in comunitatea noastra academica", a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iasi.La UMF Iasi studiaza in acest moment 1021 de studenti la programele de predare in limba engleza si 1189 la cele in limba franceza. Pe langa acestia, 276 de studenti internationali studiaza la liniile de predare in limba romana. Pentru prima data, interesele acestora vor fi reprezentate in mod direct de colegii lor in Senatul Universitar.Primii "senatori" internationali sunt entuziasti si dornici sa-si reprezinte cat mai bine colegii."Este foarte importanta schimbarea care a permis reprezentarea in Senat si a studentilor internationali. Studentii medicinisti la limba engleza sunt peste 1000, si numarul lor creste in fiecare an. Sunt foarte fericita de implicarea colegilor la alegerea in premiera anul acesta; si fara ei stiu ca nu as fi putut ajunge sa-i reprezint. Am observat cum colegii mei vor sa colaboreze in facultate, vor sa fie ascultati si vor sa participe. Prin alegerea mea o sa se poata obtine mai multa implicare, care se doreste de mult timp. Reprezentarea in Senat ne permite sa fim la curent cu deciziile luate si, in acelasi timp, pot si am obligatia si responsabilitatea de a reprezenta interesele intregii comunitati de studenti medicinisti de la limba engleza. Le multumesc colegilor pentru increderea acordata si am incredere ca va fi o colaborare de succes", a declarat Anna Belle Burciu."Este o onoare, dar si o responsabilitate sa poti fi primul reprezentant al studentilor straini in Senatul Universitatii. Anul trecut avusesem deja privilegiul de a fi membru invitat al Consiliului Facultatii de Medicina. Mi se pare grozav faptul ca universitatea integreaza pe deplin studentii de la liniile de predare franceza si engleza in structurile de conducere ale universitatii. Acest lucru arata si mai mult dorinta de a implica activ studentii straini in studiile universitare", a subliniat si Camil Bourhila.