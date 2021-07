Bataie crunta la scoala, intre doi elevi. Isi impart pumni si picioare sub privirile amuzate ale colegilor VIDEO

Incidentul s-a petrecut inaintea vacantei de vara, la Colegiul National de Agricultura si Economie din Tecuci, in timpul unei pauze. Filmarea a devenit acum virala si a atras atentia autoritatilor.Din filmulet reiese ca scandalul ar fi izbucnit initial intre doua fete , dupa care o fata apare batandu-se extrem de puternic cu un baiat. Cei doi se lovesc in mod repetat, fata primind lovituri cu cotul in spate, in timp ce baiatul este lovit de aceasta cu picioarele. Unii dintre colegii celor doi incearca sa-i desparta, in timp ce altii asista amuzati la incident si filmeaza.In urma aparitiei acestor imagini, miercuri 7 iulie, IPJ Galati a transmis ca a demarat o ancheta si a deschis un dosar penal."In urma aparitiei in spatiul public, pe un site de socializare, a unei filmari in care doi adolescenti se lovesc , intr-o sala de clasa, politistii din cadrul Politiei Municipiului Tecuci s-au autosesizat si au intocmit dosar penal pentru infractiunea de lovire sau alte violente, cercetarile urmand sa stabileasca identitatea persoanelor care apar in imagini si imprejurarile in care s-a produs incidentul", se arata in informarea IPJ Galati.De asemenea, conducerea scolii a inceput propria ancheta in acest caz.