Ministerul Educatiei anunta ca se echivaleaza probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale de la BAC

Proiectul de Ordonanta de Urgenta initiat de Ministerul Educatiei pentru instituirea unor masuri privind buna functionare a sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare a fost aprobat in sedinta de Guvern de miercuri.Potrivit Ministerului Educatiei, masurile adoptate vizeaza interesul elevilor, avand in vedere organizarea examenului de bacalaureat in conditii exceptionale, conforme cu normele de protectie sanitara aplicabile in perioada de alerta, pentru anul scolar 2020-2021."Astfel, la examenul national de bacalaureat, se echivaleaza/se recunosc probele de evaluare a competentelor, respectiv: - proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana; - proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale; - proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal; proba de evaluare a competentelor digitale", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Educatiei.Ordinul de aprobare a metodologiei de punere in aplicare a acestei masuri va fi emis in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta."De asemenea, in vederea flexibilizarii si eficientizarii cadrului normativ, in contextul efectelor pandemiei si organizarii activitatilor didactice in sistem on-line, pentru sprijinirea accesului elevilor din invatamantul preuniversitar la invatamantul on-line, a fost modificata Legea nr 269/2004, astfel incat calendarul pentru acordarea ajutorului financiar sa fie stabilit si actualizat prin ordin al ministrului educatiei", mai scrie in comunicat.Conform sursei citate, proiectul ordonantei de urgenta care va face posibil decontul navetei elevilor se afla in procedura de avizare, urmand a fi supus adoptarii in urmatoarea sedinta de guvern.