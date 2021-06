Elev de 15 ani din Constanta, agresat in afara curtii liceului de un barbat de 35 de ani. Politia face cercetari

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, miercuri, in jurul pranzului, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca un elev, de 15 ani , din cadrul Colegiului Tehnologic Tomis, din municipiul Constanta, ar fi fost agresat fizic de catre un barbat, in urma unui conflict spontan, scrie News.ro."La fata locului, politistii au stabilit faptul ca elevul, de 15 ani, in timp ce se afla in pauza, in afara curtii liceului, ar fi fost bruscat de catre un barbat, de 35 de ani, moment in care ar fi cazut si s-ar fi lovit la un picior", se arata in comunicat.Politistii Sectiei 3 fac cercetari pentru stabilirea cu exactitate a tuturor imprejurarilor care au dus la acest incident.