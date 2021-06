O eleva de clasa a VIII-a a baut pana aproape de coma alcoolica. Un profesor al scolii a decis s-o inchida in sala de sport

Cand s-au terminat cursurile, a trimis-o acasa. Un parinte a gasit-o aproape inconstienta, intr-un parc din fata scolii. Profesorii si directoarea au preferat sa o inchida in sala de sport, sa o lase pe saltele si ea in starea aceea a inceput sa vomite", a declarat un parinte pentru Stirile Pro TV Colegii tinerei au distribuit intre ei pe telefoane poze cu fata in ipostaze indecente facute, se pare, in afara scolii."Au venit copiii de la scoala si au zis ca au gasit prezervative in toaleta ", spune alt parinte.Primar: "Aceasta fapta semnalata ieri se petrecea in afara unitatii scolare."Directorul scolii nu a vrut sa comenteze situatia, iar primarul crede ca totul s-a intamplat in afara scolii.Directia de Asistenta Sociala face verificari. Inspectoratul Scolar Ilfov incepe o ancheta la scoala, la fel si politia, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant, Anne-Marie Ciolca: "Politistii din Ciolpani au fost sesizati cu privire la introducerea in scoala de bauturi alcoolice de catre mai multi elevi . Pe parcursul zilei au fost semnalate si alte aspecte verificate de politistii Biroului de Siguranta Scolara."Politistii vor sa afle in ce imprejurari a fost filmata tanara in ipostaze indecente.