Prahova: O scoala din Ploiesti a trecut in sistem online dupa ce o eleva a fost diagnosticata cu COVID-19

Potrivit acestuia, fetita este eleva in clasa a IV-a, avand aproximativ 30 de colegi.Autoritatile au luat masuri pentru dezinfectia spatiului, iar cursurile de vor desfasura in sistem online in urmatoarele doua saptamani.Graur a precizat ca, potrivit evidentelor, 22 de elevi din Prahova sunt in acest moment spitalizati, dupa ce au fost diagnosticati cu noul coronavirus, iar 147 sunt in carantina.Conform unei situatii transmise, joi, de ISJ, 411 unitati de invatamant din judet sunt in scenariul 1, 204 sunt in scenariul 2, iar 16 in scenariul 3.