Elevi, despre declaratiile pe proprie raspundere pentru parinti si elevi: "Ministerul Educatiei si Cercetarii devine campion national la plimbat hartii"

"Astazi, Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat doua declaratii pe proprie raspundere, pentru elevi si parinti, respectiv pentru cadrele didactice. Declaratia pentru elevi si parinti invoca doua articole din Legea Educatiei si Ordinul 5545/2020 al ministrului Educatiei, precum si Codul Penal. Consiliul National al Elevilor isi exprima indignarea fata de prioritatile Ministerului Educatiei si Cercetarii, in timp ce din ce in ce mai unitati de invatamant trec in scenariul rosu, fara a avea, insa, infrastructura necesara predarii online. Consideram ca aceste declaratii sunt redundante, intrucat aspectele mentionate in cuprinsul lor sunt extrase din lege, care e, inerent, obligatorie pentru toti actorii sistemului de invatamant", a transmis Consiliul National al Elevilor.Elevii solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii eliminarea acestor declaratii inutile si monitorizarea indeaproape, prin inspectoratele scolare judetene, a activitatii didactice online a profesorilor, de multe ori inexistenta."In timp ce situatia epidemiologica se agraveaza de la o zi la alta, fapt care va conduce in mod cert spre tranzitia catre educatia online a multor unitati de invatamant, Ministerul Educatiei si Cercetarii devine campion national la plimbat hartii. Aceste declaratii sunt complet inutile, intrucat aspectele legale mentionate in cadrul acestora sunt deja obligatorii pentru elevi, profesori si parinti. E mult mai usor sa ne facem ca facem, decat sa rezolvam problemele concrete din teritoriu. Sunt curios cati elevi care nu au acces la internet vor completa aceasta declaratie.", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor.