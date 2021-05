Ministrul Educatiei anunta ca 2,6 milioane de elevi merg de luni fizic la scoala. Recomandarea decalarii orelor se mentine

Aproximativ 2,6 milioane de elevi vor merge la scoala , cu prezenta fizica, saptamana viitoare, numarul acestora fiind cu aproximativ 200.000 de mai mare decat cel al elevilor care au facut scoala fata in fata saptamana trecuta. In acest context, ministrul Educatiei afirma ca a cerut unitatilor de invatamant sa pastreze programul decalat, pentru a se evita astfel aglomeratia din unitatile didactice."Am transmis catre toate scolile recomandarea, solicitarea de a se pastra regula programului decalat, deci implicit si a pauzelor decalate astfel incat in scoli sa nu se creeze aglomerari care sa impuna obligativitatea purtarii mastii de protectie. In aceste conditii se poate renunta la obligativitatea mastii de protectie in curtea scolii", a afirmat Sorin Cimpeanu duminica, intr-o interventie telefonica, la Digi 24.Acesta a mentionat ca, la nivel local, comitetele pentru situati de urgenta pot lua decizii "in situatii speciale" cu privire la definirea spatiilor publice in care masca de protectie sa fie purtata in exterior."Daca sunt conditii care genereaza aglomerari, sigur ca ramane purtarea mastii de protectie ", a adaugat ministrul.Acesta a subliniat importanta respectarii regulilor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 in unitatile didactice.