Elevii au intrat in vacanta de vara. Cand se vor intoarce in banci si cum va fi structurat anul scolar 2021-2022

Ministerul Educatiei a stabilit deja sructura anului scolar 2021-2022:

Vacantele elevilor sunt programate astfel:

Scolarii au intrat in vacanta mare si se vor reintoarce in banci pe 13 Septembrie. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, se arata increzator ca anul scolar 2021-2022 va incepe cu prezenta fizica a tuturor elevilor in banci, el afirmand ca va fi posibila predarea online "voluntar" si in functie de specificul disciplinei predate. Ministrul subliniaza insa ca sustine ideea ca in contractele educationale sa fie stipulata acceptarea de catre cei implicati in procesul de invatamant a obligatiei de a participa la ore cu camerele video deschise."Cu totii speram sa nu existe un alt val pandemic. Sunt convins ca pe 13 septembrie (...) vom putea sa incepem scoala normal, vom putea sa incepem scoala cu prezenta fizica , fara a avea scoli in care sa se impuna un regim de predare online obligat de rata de infectare crescuta. Pe de alta parte insa, ne pregatim puternic pentru digitalizarea educatiei si sunt convins ca vor fi situatii in care, acolo unde vor fi intrunite toate conditiile - si ma refer aici la conectivitate, ma refer la disponibilitate echipamente si ma refer la pregatirea adecvata a cadrelor didactice pentru predarea online, ma refer si la existenta platformelor de evaluare si examinare dedicate, specializate - in functie de specificul disciplinei se vor putea sustine si ore online, de data asta voluntar, fara a fi obligat cineva, ci doar cei care doresc sa promoveze acest sistem de invatamant vor avea ocazia", a afirmat Sorin Cimpeanu , recent.Anul scolar urmator va incepe cu un semestru mai scurt, care se va termina pe 22 decembrie, cand elevii vor intra in vacanta de iarna.Semestrul I: 14 saptamani de cursuri , dispuse in intervalul 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021.Semestrul al II-lea: 20 saptamani de cursuri, dispuse in intervalul 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022, cu includerea programului,, Scoala Altfel'', in perioada 8 - 14 aprilie, interval in care se pot organiza fazele nationale ale olimpiadelor scolare.- 25 - 31 octombrie 2021: vacanta pentru invatamant prescolar si primar;- 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022: vacanta de iarna;- 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022: vacanta de primavara;- 11 iunie 2022 - pana la data din septembrie 2022 la care vor incepe cursurile anului scolar 2022 - 2023, vacanta de vara.Prin exceptie de la prevederile anterior mentionate, pentru clasele terminale din invatamantul liceal ( clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral si frecventa redusa), anul scolar are 32 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 27 mai 2022.Pentru clasele a VIII-a, anul scolar are 33 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 3 iunie 2022, in timp ce pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica (exceptand clasele terminale anterior mentionate), respectiv pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are 37 de saptamani de cursuri.In situatia suspendarii cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP), masurile privind parcurgerea integrala a programei scolare prin modalitati alternative stabilite de consiliul de administratie al scolii nu se dispun pe durata vacantelor scolare.