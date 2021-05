55.000 de elevi cu varste intre 16 si 18 ani s-au vaccinat anti-COVID in Romania

Conform oficialului, au fost vaccinati 13.000 de elevi cu varsta de 16 ani, 17.000 cu varsta de 17 ani si 25.000 cu varsta de 18 ani.Luni, conform ministrului Cimpeanu, erau vaccinati aproape 50.000 de elevi."Zilele trecute aveam 11.000 de elevi cu varsta de 16 ani, aveam aproape 14.000 de elevi cu varsta de 17 ani si peste 23.000 de elevi de 18 ani, deci 47.000 de elevi vaccinati din proprie initiativa, din dorinta lor.Si este admirabil sprijinul scolii si al DSP-ului local care, in cazuri precum Colegiul Decebal din Deva, au facilitat organizarea unui centru de vaccinare, la solicitarea elevilor de clasa a XII-a, care au vrut sa fie siguri ca nu vor avea probleme pe parcursul examenului de Bacalaureat. Este o dovada de responsabilitate", a declarat Sorin Cimpeanu, luni seara, la Digi24 Intrebat daca vor exista campanii in scoli , dupa ce agentia europeana (EMA) va aproba si vaccinarea copiilor cu varste intre 12 si 16 ani, ministrul a spus ca va sustine orice masura care va imbunatati procesul de vaccinare, insa mai intai trebuie asteptata aprobarea de la EMA si in sistemul national."Am stabilit deja cu Valeriu Gheorghita si cu Ministerul Sanatatii ca vom vedea in ce masura putem sa colaboram pentru a sustine vaccinarea la nivelul scolilor si al doilea aspect este - nu trebuie uitat nici acesta - pentru minori e nevoie de acceptul parintilor pentru vaccinare. Toti cei care au fost in situatia de a se vaccina au avut acest accept expres al parintilor", a precizat Sorin Cimpeanu.Ministrul asteapta miercuri un raport in privinta personalului vaccinat din scoliPe de alta parte, ministrul educatiei sustine ca proportia profesorilor care sunt vaccinati este "foarte mare". El a aratat ca in platforma de vaccinare rezultatele arata ca numeric, in valoare absoluta, sunt categoria profesionala cea mai numeroasa care s-a vaccinat, depasind chiar si personalul medical, dar asta si pentru ca in educatie sunt mult mai multi angajati. In Romania sunt cam 350.000 de angajati in domeniul educatiei, personal didactic si nedidactic, a precizat ministrul.In afara de cei care figureaza in platforma nationala de vaccinare cu apartenenta la domeniul educatiei si al caror numar se apropie de 160.000, mai sunt si cei care s-au vaccinat in centre drive-thru sau la maratoanele vaccinarii, astfel ca acum nu mai exista o situatie centralizata foarte exacta.Scolile ii pot intreba insa pe angajatii lor daca s-au vaccinat. Ministrul a precizat ca a cerut o astfel de statistica luni dimineata, iar termenul de raspuns este miercuri. Sunt aproape 17.000 de scoli de la care se asteapta raportarea situatiei.