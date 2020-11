Elevii, nemultumiti de decizia Ministerului Educatiei de a suspenda olimpiadele scolare. Cer desfasurarea acestora cu respectarea normelor de igiena

Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Valceana a Elevilor (AVE) contesta decizia Ministerului Educatiei si Cercetarii de a proroga desfasurarea olimpiadelor scolare."Marti, 3 noiembrie a.c, Ministrul Educatiei Monica-Cristina Anisie a semnat un ordin cu privire la anularea concursurilor scolare ce aveau sa se desfasoare pe parcursul anului scolar 2020-2021. Semnalam faptul ca aceste competitii se pot sustine intr-un mod sigur, fara a incalca normele de siguranta si prin intermediul dispozitivelor din unitatile de invatamant.Reprezentantii elevilor propun ca olimpiadele sa se sustina in unitatile de invatamant, cu masurile de protectie necesare si sub supravegherea cadrelor didactice. Ceea ce trebuie modificat la vechiul format este deplasarea elevilor pentru etapele judetene/nationale. O solutie ar fi ca elevul sa sustina probleme in unitatea de invatamant la care este scolarizat, ori in localitatea de domiciliu", au transmis, miercuri, asociatiile de elevi Potrivit acestora, etapele internationale au fost organizate in contextul pandemiei din perioada martie 2020 pana la data prezenta, prin platforme digitale, iar la acestea au participat tari vecine Romaniei (Republica Moldova, Serbia, Bulgaria si Ucraina), precum si alte tari afectate de acest virus (Spania, Italia, SUA si China)."Avand in vedere faptul ca suntem printre singurele tari care au luat masuri de suspendare a acestor concursuri, solicitam ferm desfasurarea olimpiadelor scolare. De asemenea, amintim faptul ca olimpiadele promoveaza excelenta scolara si imping elevii sa studieze suplimentar, adesea cedandu-si din timpul lor liber pentru studiu. Astfel, multor elevi romani care doresc sa se dedice, le sunt acordate anual premii recunoscute atat national, cat si international, precum si burse de performanta", au mai transmis asociatiile semnatare.In acest sens, asociatiile de elevi din tara solicita Ministrului Educatiei Monica Anisie sa reia demersurile necesare pentru organizarea olimpiadelor scolare, avand in vedere faptul ca educatia trebuie sa continue.Secretarul de stat in cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, Luminita Barcari, a anuntat, in 2 noiembrie, suspendarea olimpiadelor in anul scolar 2020/2021, precizand ca acestea nu se pot desfasura in actualul context generat de pandemie.Citeste si: VIDEO Se suspenda olimpiadele scolare in anul 2020-2021. Secretar de stat: Organizarea anumitor olimpiade online ar crea discriminare