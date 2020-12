Sorin Campeanu: E foarte putin probabil ca elevii de clasa a IX-a sa aiba manuale, licitatia nu e declansata

"Principalul lucru trebuie sa fie responsabilitate, rezolvarea problemelor cu caracter urgent. Apoi avem probleme curente. (...) Planurile cadru nu sunt aprobate in acest moment, ele sunt inca in dezbateri, planuri cadru pentru liceu. Deci elevii de clasa a IX-a trebuie sa intre in toamna acestui an pe un curiculum nou, planurile cadru nu sunt aprobate, pe cale de consecinta nu avem curiculum aprobat, nu avem licitatie pentru manuale declansate, deci va spun inca de pe acum: din pacate, astazi, la momentul preluarii mandatului, elevii de clasa a IX-a este foarte putin probabil, cu toate eforturile pe care le vom face, sa aiba manuale", a afirmat Sorin Cimpeanu, la preluarea mandatului de ministru al Educatiei.El a precizat ca scolile se vor deschide doar dupa "o analiza responsabila impreuna cu Ministerul Sanatatii si cu specialistii in epidemiologie"."Urgenta va fi sustinerea eticii si integritatii in sistemul educational romanesc. (...) Am propus acel proiect RUNIDAS - Registrul Unic National, Integrat, al Diplomelor si Actelor de Studii, care sa cuprinda diplomele de bacalaureat licenta , master, doctorat intr-un sistem unitar, in care sa se poata regasi tezele de doctorat si vom avea in vedere si posibilitatea de a regasi toate lucrarile de licenta si de dizertatie", a adaugat Cimpeanu.Intrebat despre posibilitatea organizarii examenului de bacalaureat diferentiat, ministrul a spus ca acest lucru este "absolut necesar"."Un bacalaureat diferentiat este absolut necesar. Rutele de evolutie educationala si profesionala trebuie sa fie diversificate, complete si deschise. Pentru a avea aceste rute, trebuie sa ai un bacalaureat diferentiat. Bacalaureatul sa fie diferentiat in functie de specificul fiecarui candidat, de dorintele lui de dezvoltare profesionala si personala. Vor fi pe invatamant profesional, care sa permita, spre exemplu, accesul intr-o universitate tehnica, nu in alt fel de universitate, bacalaureatul clasic si vom vedea. Trebuie analizat cu maxima atentie acest proiect al bacalaureatului diferentiat", a subliniat ministrul Educatiei.In ceea ce priveste digitalizarea scolilor, Sorin Cimpeanu a sustinut ca acest proces va trebui desfasurat in regim de urgenta in cooperare cu Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu Ministerul Dezvoltarii si cu autoritatile locale.Demnitarul a mai spus ca isi doreste ca bugetul Educatiei sa ajunga la 6% din PIB pana la finalizarea mandatului sau."Am sustinut tot timpul cresterea bugetului Educatiei pe principiul conform caruia educatie de calitate fara resurse nu este posibila. Avem in programul de guvernare 6% din Produsul Intern Brut, mai exact 18% din bugetul national, aproape o cincime, destinata Educatiei. Prin cresteri graduale, la finalul acestui mandat trebuie sa avem cel putin 6% din Produsul intern Brut, echivalent cu 18% din bugetul national", a precizat Cimpeanu.Citeste si: Vlad Voiculescu nu-si poate prelua inca mandatul de ministru al Sanatatii. Ce problema a aparut