Scoala in noul format, vazuta prin ochii copiilor: E greoi. Profesorii nu stiu sa foloseasca dispozitivele, noi nu suntem obisnuiti cu acest mod de predare

"Nu suntem obisnuiti cu acest mod de predare"

Eleva: S-au mobilizat si ei si am avut si noi rabdare

Bucuresti

Semnal slab de internet, probleme cu microfonul

Unitatile de invatamant ascund sub pres o avalansa de probleme

Dintre toate problemele, desfasurarea orelor in regim online se arata cea mai pregnanta. Elevii nu dispun de dispozitive tehnologice pentru conectarea la cursurile online, iar acolo unde exista, apar alte provocari precum lipsa conexiunii la internet, aparatura de slaba performanta sau analfabetismul digital.Ziare.com a luat legatura cu elevi de la liceele din tara care au identificat aceste scenarii in unitatile de invatamant de care apartin. Ei ne-au vorbit despre lipsuri, dar si despre noile conditii in care s-au intors in salile de clasa Andreea Spatariu, presedinta Asociatiei Elevilor din Constanta, care invata la Colegiul National de Arte "Regina Maria", identifica lipsa dispozitivelor pe care elevi si profesorii sa se conecteze la orele online drept una dintre cele mai mari provocari in momentul de fata, iar cei care au aparatura intampina diverse alte probleme."La grupa care merge fizic la scoala se pastreaza distanta, se poarta masca. Orele se transmit live pe laptop, elevii pot pune intrebari. Deocamdata, din ce stim, la mine in liceu este totul in regula, doar ca nu suntem obisnuiti cu acest mod de predare si pana cand ne obisnuim dureaza ceva mai mult. Profesorii nu stiu exact cum sa foloseasca aceste dispozitive, e un pic greoi la inceput, doar ca problema nu ar fi neaparat aceasta, cat lipsa de dispozitive, atat la profesori , cat si la elevi. Nu exista aceste dispozitive peste tot.Am niste cunostinte care se chinuie de pe un smartphone si e destul de greu sa fii si pe Zoom, sa intri si pe Google Classroom, sa deschizi un document. Un telefon nu iti permite sa folosesti toate aplicatiile. E nevoie de o tableta sau de un laptop daca vrei sa lucrezi cum trebuie si sa ai o camera pentru a te putea auzi si vedea bine cu colegii.Din cate am inteles de la elevi a fost destul de greu sa se conecteze, au pierdut ore sau le-au refacut. E un haos destul de mare", spune tanara.Andreea este de parere ca autoritatile responsabile de furnizarea tabletelor nu vor reusi sa asigure necesarul de dispozitive pentru toti elevii."Povestea cu tabletele e destul de complicata. Achizitia de dispozitive a fost un dezastru. Apoi Ministerul a pasat responsabilitatea autoritatilor locale. Aceleasi autoritati locale care nu acorda burse, care nu au bani pentru materiale, care invoca tot felul de scuze, prin urmare nu vor cumpara acele dispozitive, sau daca se vor cumpara, nu se vor cumpara peste tot, si vor exista elevi fara acces la educatie.Acest haos este rezultat al comunicarii defectuoase din partea Ministerului Educatiei. Acum mai putin de o luna nu stiam absolut nimic. Dupa, de la inceputul lunii septembrie a fost un val cu ordin de ministru, hotarare de guvern, foarte multe acte normative, oamenii nu au stiut cum sa le implementeze, nu au avut nici resursele necesare", mai spune liderul elevilor.De asemenea, Andreea crede ca elevii de liceu din an terminal, care nu vor avea acces la scoala online, risca sa ramana in urma sau chiar sa renunte la examenul de Bacalaureat."Majoritatea se bazeaza pe meditatii. Acum, fiind situatia asa cum este, este un motiv si mai bun sa apelezi la pregatire particulara. Noi, fiind putin mai mari, ne descurcam sa invatam de pe manual sau internet. Problema este la cei mici, nu poti sa ii ceri unui copil de 14 ani sa invete singur, ma rog, nu ar trebui sa ii ceri niciunui elev de clasa a XII-a, pentru ca este un an dificil, dar cumva asa vom ajunge. Majoritatea elevilor apeleaza la meditatii, cei care nu isi permit vor ramane cumva lasati deoparte. Aceia care nu isi permit meditatie probabil ca nu au avut nici macar acces la scoala online pentru ca nu au avut dispozitive, autoritatile nu au trimis acele dispozitive catre elevi, deci va puteti imagina cati elevi, mai ales din mediul rural, o sa abandoneze, nu o sa mai mearga la liceu, probabil unii nu vor da BAC-ul. Daca ei in acest an scolar vor fi lasati deoparte pentru ca nu au posibilitatea sa isi cumpere un laptop, nu cred ca vor avea motivatia sa continue si la liceu sau facultate."Colegiul National "Mircea cel Batran" din Ramnicu Valcea a dat startul anului scolar doar din fata calculatorului. Rahela Macovei, presedintele Asociatiei Valcene a Elevilor, spune ca unitatea de invatamant nu este inca pregatita sa primeasca elevii in clase. In schimb, perspectiva ei este una pozitiva. Profesorii au reusit sa fie eficienti in fata camerei calculatorului."Am inceput saptamana aceasta in mediul online, pana se stabilizeaza lucrurile la liceul meu, aranjarea claselor si a camerelor.La mine orele online sa desfasoara chiar ok. Astazi, la ora de Romana, doamna a fost la scoala, a scris pe tabla, ne-am facut intelesi, dictarea a fost super clara. Cam in orice situatie am fi, fie ca ne ducem hibrid sau ramanem pe online, am vazut ca sunt cat de cat pregatiti. S-au mobilizat si ei si am avut si noi rabdarea necesara cu ei.Vad ca profesorii sunt interesati. La catedra de fizica s-au cumparat tablete grafice ca sa poata sa le explice mai in detaliu elevilor, ca si cum ar fi la tabla. Imi place ca isi dau interesul.Cat despre restul elevilor din Ramnicu Valcea si din afara judetului, am inteles ca orele au decurs chiar ok si in mediul online", spune Rahela Macovei.Pe de alta parte, numarul elevilor care nu au dispozitive pentru a se conecta online este foarte mare, iar unii dintre ei si le achizitioneaza singuri din lipsa sprijinului din partea autoritatilor."In prezent, inca sunt acei 7.000 de elevi care sunt defavorizati si nu au acces la aceste dispozitive si am vorbit cu doamna inspector general si o sa incercam. Acum sunt si alegerile si pana vedem noul primar al orasului, nu stim ce sa facem cu aceste fonduri.Problema se pune ca se face hibrid. Totusi, isi achizitoneaza singuri aceste dispozitive cu chiu cu vai. Sa spunem ca le-ar da dispozitive, dar trebuie sa le dea si acces la internet."Si in Bucuresti inceputul noului an scolar a gasit scolile inca nepregatite. Colegiul Economic Hermes isi desfasoara activitatea pe sistemul hibrid, dar in prima saptamana elevii care invata de acasa nu se vor putea conecta online pentru ca scoala nu are conexiune la internet. Ei vor primi lectiile pe WhatsApp, spune Gheorghe Mariana Mihaela, eleva a liceului."Au zis ca este o problema si o sa se rezolve saptamana aceasta. Ne-au spus sa le trimitem ce scriem noi in caiete pe WhatsApp."Cei care stau acum acasa si nu sunt obligati sa participe la ore sunt bucurosi, spune Mariana, dar din punct de vedere al eficientei actului educativ acest aspect este un dezavantaj."Intr-un fel ei se bucura ca nu se mai trezesc de dimineata sa intre la ore, dar nu cred ca e mai bine asa. Am tot patit asta din martie pana in iunie si nu am inteles mai nimic."Elevii de la Colegiul Economic Hermes nu au voie sa iasa in curtea liceului, iar triajul epidemiologic se face in mod serios."Spre mirarea mea, chiar se respecta masurile sanitare. Cum intram in liceu trecem printr-un aparat si ne masoara temperatura, primim si masti, nu mereu, dar doua masti sigur le avem asigurate de la liceu. Se pastreaza distanta, nu avem pauza, nu iesim in curtea liceului. Doar la baie daca vrem, in timpul orei, si cand pleaca un profesor de la clasa si intra celalalt."Paula Buda, presedintele Asociatiei Elevilor din Maramures si eleva a Colegiului National "Mihai Eminescu" din Baia Mare, subliniaza aceleasi probleme de conectare la orele online precum semnalul slab sau probleme cu microfonul."In liceul meu am inceput cu programul hibrid. Orele incep de la 7.30 dimineata, ceea ce este complicat pentru elevii care fac naveta. Masurile sunt respectate. Masca este obligatorie si cand mergi la toaleta. Se poate bea, se poate manca in timpul pauzei.In pauza, clasa este aerisita, se deschid geamurile. La liceul nostru pauzele sunt de cinci sau zece minute si nu putem iesi afara sa ne dam jos masca pentru a ne aerisi.La restul grupei care face online sigur ca au fost dificultati. Dispozitivele scolii sunt de proasta calitate, cade internetul, nu este semnal bun sau nu se aud ei cand trebuie sa dea un raspuns."Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti (FNAP), sustine ca situatia inceperii noului an scolar este mult mai grava decat ceea ce se vede la exterior."Contextul era unul special si era clar pentru mine si pentru majoritatea parintilor ca nu vom avea lapte si miere la nivelul sistemului educational atata timp cat sistemul a fost subfinantat 30 de ani. Acum au iesit la iveala aceste subfinantari din fiecare an, astfel incat e greu de crezut ca intr-un interval de patru-cinci luni de zile totul se putea pregati perfect.Din pacate, lucrurile nu se raporteaza intocmai. Ministerul a solicitat inspectoratelor, inspectoratele au solicitat unitatilor de invatamant. Cred ca raportarile nu se fac in regula. Noi avem reprezentanti la nivelul inspectoratelor si ii intrebam daca este in regula, in hartii totul pare in regula, dar primim sesizari de la parinti ca la scoala cutare nu sunt masti, ca nu avem microfon de fond, ca nu avem net. In raportarile catre inspectorate totul este ok.Ori ca nu au avut banii necesari, ori ca directorii nu vor sa deranjeze inspectorii sau primarii. Chiar daca tarziu au venit banii, daca am sti situatia reala se poate interveni. Daca sunt directori care nu declara realitatea si spun ca au masti, dar au doar pentru doua zile si asteapta in urmatoarele zile sa primeasca de nicaieri, este haos", a spus Iulian Cristache.De asemenea, presedintele FNAP este de parere ca intarzierea gasirii unei solutii pentru accesul elevilor la scoala din mediul online s-ar putea transpunse in cresterea numarului analfabetilor functional."Sincer, este mai mult decat ma asteptam. Ma gandeam ca orice director responsabil impreuna cu consiliul local si cu inspectoratele scolare prin Guvernul Romaniei vor face toate eforturile necesare astfel incat sa vina in sprijinul copiilor nostri.Sper ca aceste reglaje sa se faca in cat mai scurt timp. Daca nu vom avea un online interactiv si vom avea poze pe telefon o sa se aleaga praful de actualul sistem educational si probabil de la 44% analfabeti functionali ne vom apropia periculos de 60%", estimeaza Iulian Cristache.Acesta cunoaste problema scolilor din Bucuresti care nu au conexiune la internet si afirma ca motivele care stau la baza acestui scenariu sunt multiple."Problema poate fi in trei planuri. Unu, ori directorii sunt incompetenti si nu s-au ocupat din timp de lucruri si nu au solicitat finantarea necesara catre consiliul local. Doi, daca directorul si-a facut datoria in consiliul de administratie si a solicitat, consiliul local nu a vrut sa dea bani din cauza culorii politice diferite, sunt in opozitie. Trei, daca cele doua sunt indeplinite, directorul si-a facut datoria, primarul a vrut sa dea, dar nu are bani. La randul lui, consiliul local trebuia sa faca apel catre Guvern si trebuia sa ceara bani pentru asa ceva", spune reprezentantul parintilor.Pentru unele scoli , sustine presedintele FNAP, sincronizarea orelor online cu cele de la clasa in cazul scenariului hibrid se face necorespunzator. Elevii nu sunt conectati in direct cu profesorii care predau cursurile in mod fizic, ci receptarea informatiilor se face prin pozele trimise de pe telefon. Totodata, in unele cazuri, comunicarea online cu profesorul este deficitara pentru ca dispozitivele sunt de calitate scazuta."O mamica mi-a sesizat pe Facebook ca din sase ore, patru ore n-au avut semnal audio prin care copiii sa auda ceea ce face profesorul. Parintii au pus bani sa cumpere o camera audio-video performanta.Sincronul pentru unii din ei inseamna sa faca poze profesorii cu telefonul. Profesorii nici nu voiau. Ei voiau sa faca pe Zoom, pe Skype. Nu intrau pe platformele propuse de Ministerul Educatiei. Unii dintre profesori sunt refractari, nu vor sa fie inregistrati, ca e vorba de dreptul de autor. Ce drept de autor? Teorema lui Pitagora are drept de autor? In loc sa inteleaga ca trebuie sa vina in sprijinul copiilor, unii dintre ei sunt de noaptea mintii. Nu au voie sa faca asa ceva. Calea de mijloc este ca inspectoratele si ministerul sa isi faca datoria si sa ii sanctioneze", mai spune Iulian Cristache.