Elevii din anii terminali pot merge in continuare la scoala si in scenariul rosu. Decizia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, in sedinta de vineri seara, Hotararea numarul 15."Pe langa actualizarea listei statelor si zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic, CNSU a decis ca este permisa continuarea studiilor cu prezenta fizica la scoala pentru elevii din anii terminali, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si al ministrului sanatatii, dar doar in zonele unde incidenta cumulata la 14 zile nu depaseste 6 la mia de locuitori", a transmis CNSU.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anuntat, vineri, ca a solicitat Comitetului National pentru Situatii de Urgenta sa analizeze modificarea scenariilor astfel incat sa fie permisa prezenta fizica la cursuri pentru elevii din clasele terminale, chiar si in localitatile intrate in scenariul rosu. El a dat exemplul Capitalei, unde s-a depasit rata de infectare de 3 cazuri la o mie de locuitori, care are 1.142 de clase terminale, iar conform calculelor aceasta ar insemna un numar maxim de 15.000 de elevi care ar fi prezenti la ore.

Hot 15 by Laurentiu Sirbu on Scribd