Elevii din invatamantul de stat vor primi cate 350 de lei, in fiecare an, pentru uniforme. Proiectul a fost adoptat de Senat si va intra in vigoare incepand cu anul scolar 2021-2022

Au fost 87 de voturi pentru, 41 contra si nici o abtinere.Proiectul este initiat de senatorul PMP Catalin Lucian Iliescu si vizeaza modificarea articolului 5 din Legea nr.35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant "Consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentantiv al parintilor si cu consultarea reprezentantilor elevilor, stabilesc pentru elevii unitatii de invatamant respective cel putin un semn distinctiv cum ar fi: ecuson, uniforma, esarfa sau alte asemenea", arata un amendament din raportul de adoptare al proiectului depus de senatorul PSD Liviu-Marian Pop.De asemenea, "consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentantiv al parintilor si cu consultarea reprezentantilor elevilor, pot stabili modelul uniformei scolare pentru elevii unitatii de invatamant respective din invatamantul general obligatoriu de stat. Pentru acoperirea costurilor uniformelor scolare se acorda o suma de 350 de lei/ an scolar pentru fiecare elev, suma care se atribuie in cote egale in fiecare semestru. Fondurile necesare pentru aplicarea prezentei legi se asigura din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii", potrivit unui amendament al senatorului PSD Ecaterina Andronescu Totodata, conform propunerii legislative, prezenta lege intra in vigoare incepand cu anul scolar 2021 - 2022.Senatul a votat proiectul in calitate de prim for sesizat, iar initiativa se afla in procedura de urgenta si decizionala este Camera Deputatilor.Citeste si: