Elevii intra in vacanta incepand de vineri. Structura anului scolar 2021-2022

Cand se desfasoara Scoala Altfel

Potrivit sursei citate, vacanta de vara dureaza 11 saptamani . Si se doreste revenirea elevilor in banci pe 13 septembrie, arata ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu In ceea ce priveste structura anului scolar 2021/2022, aceasta a fost deja definita.Primul semestru are doar 14 saptamani:13 septembrie 2021-22 decembrie 2021 - vacanta de iarna este si vacanta intersemestriala.Vacanta de iarna: 22 decembrie 2021-9 ianuarie 2022.Semestrul al doilea - 20 de saptamani: 10 ianuarie 2022-14 aprilie.Vacanta de primavara: 15 aprilie - 1 mai. Cursurile de reiau pe 2 mai si dureaza pana la vacanta de vara care incepe sambata 11 iunie. Exista o vacanta pentru gradinite si clasele primare in perioada 25-31 octombrie."Scoala altfel" se desfasoara in perioada 8-14 aprilie 2022.