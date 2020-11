Invatamantul preuniversitar din Iasi, in sistem online timp de 14 zile

Potrivit sursei citate, masura a fost luata intrucat coeficientul infectarilor cu noul coronavirus cumulate in 14 zile calculat de catre Directia de Sanatate Publica va depasi nivelul de 3 la mia de locuitori."Incepand de joi, 5 noiembrie, timp de 14 zile, activitatea unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Iasi ar putea fi suspendata in regim clasic, "fata in fata", si s-ar putea desfasura exclusiv online. In paralel, Primaria Municipiului Iasi a finalizat evaluarea ofertelor primite in cadrul unor proceduri de achizitie publica, iar pana la sfarsitul lunii noiembrie va pune la dispozitia unitatilor scolare 3.000 de tablete cu acces la internet, 1.250 de sisteme digitale pentru centrele de educatie online si 525 de table interactive", se mentioneaza in comunicatul remis de Primaria Iasi.Potrivit sursei citate, in perioada mentionata ar putea fi suspendata si activitatea in spatii inchise a restaurantelor, barurilor si cafenelelor, precum si cea a salilor de cinema si spectacol."Astfel de masuri au fost deja luate si in alte localitati unde coeficientul infectarilor a depasit 3 la mie, inclusiv in capitala Bucuresti (4,24) si alte municipii resedinta de judet, precum Timisoara (5,92) sau Cluj-Napoca (5,97). Tinand cont de cresterea exploziva a numarului de infectari cu noul coronavirus in Municipiul Iasi, ca si la nivel national, de cresterea dramatica a numarului de decese si de pacienti internati la sectiile de Terapie Intensiva si in scopul protejarii si sustinerii sistemului medical, primarul Mihai Chirica ia in calcul ca incepand de luni, 9 noiembrie 2020, sa decida sau sa propuna si alte masuri de combatere a pandemiei de COVID-19. Aceste decizii vor fi comunicate in timp util", se precizeaza in documentul de presa.