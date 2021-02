Probleme la o scoala din Buzau. Elevii nu au fost lasati sa intre in cladire, desi localitatea functioneaza in scenariul verde

Incidentul a fost semnalat in localitatea buzoiana Posta Calnau, aflata in scenariul verde, cu o incidenta sub 1 caz la mia de locuitori. Scoala de centru a ramas inchisa, desi copiii s-au prezentat de dimineata la sediul unitatii de invatamant . Nimeni nu a putut intra insa in scoala care avea lacatul pe poarta.Inspectorul general al ISJ Buzau, Ionel Meirosu, spune ca responsabila de aceasta situatie este Primaria, care nu a permis copiilor sa intre in localul scolii , ci i-a lasat sa astepte in frig, in fata scolii pana la anuntul ca trebuie sa plece acasa."Avem o situatie atipica si la limita legalului, la Posta Calnau, unde administratia publica locala a blocat accesul in unitate, incuind poarta de acces deoarece cladirea de la scoala de centru, Constantin Ivanescu Posta Calnau, nu a fost receptionata in urma lucrarilor de reabilitare care s-au desfasurat", a declarat Meirosu.Pe de alta parte, primarul comunei, Sorin Munteanu, spune ca nu putea sa deschida scoala din cauza lipsei certificatului de receptie a lucrarilor care au fost efectuate recent in respectiva unitate de invatamant . Mai mult decat atat, Munteanu sustine ca Inspectoratul de Stat in Constructii ar fi aplicat deja o amenda pentru lipsa acestei receptii a lucrarilor si nu putea permite copiilor sa reintre in clase in aceste conditii."De la Inspectoratul de Stat din Constructii am primit o sanctiune care nu ne mai permite sa ne desfasuram activitatea in scoala pana cand nu avem receptia finala, iar doamnele director impreuna cu Inspectorul Scolar s-au incapatanat sa continue in aceasta nota. Ei pot intra in scoala. Nu ii opreste nimeni, dar daca vor sa intre in aceasta scoala, sa isi asume ei. Eu nu imi pot asuma pentru ca ar fi o fapta in forma continuata. Am fost deja sanctionat o data", a declarat Munteanu.Primarul spune ca le-ar fi cerut directoarelor scolii sa anunte copiii si parintii ca nu trebuie sa vina luni la cursuri , dar si ca efectivele din scoala care ramane inchisa trebuie dirijate catre alte scoli din comuna, lucru pe care conducerea scolii nu l-a facut."Aveau timp de cand le-am comunicat de acum doua saptamani sa se organizeze si sa relocheze copiii la celelalte scoli. Activitatea in acel corp de cladire se desfasoara ilegal. Eu le-am comunicat de acum doua saptamani ce probleme sunt acolo si ca ar trebui sa faca ceva in acest sens. Nu este legal sa se desfasoare cursurilor in acel corp de clasa ", a mai declarat Munteanu.In scoala respectiva invata circa 320 de copii. Luni, ei au invatat online urmand sa se decida in cursul dupa-amiezii ce se va intampla cu ei.Inspectoratul de Stat in Constructii a facut control in noiembrie 2020 la scoala gimnaziala Posta Calnau si a descoperit ca, dupa renovarea de anul trecut, unitatea a functionat fara o receptie prealabila circa trei saptamani, pana a intrat in sistem online.De atunci, Primaria trebuia sa prevada bani din bugetul local pentru a plati Inspectoratul de Stat in Constructii sa asiste la receptia lucrarii, insa autoritatile locale nu au deocamdata aceasta suma, care se ridica la 16.000 de lei.