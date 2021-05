Elevii vor beneficia de decontarea navetei. Ordonanta ar putea fi aprobata saptamana viitoare

"Aceste decontari se vor face. Cred ca este in avizare la unul dintre ministere. Nu stiu daca la Transporturi sau la Finante. Era in procedura de avizare. Va fi aprobata imediat cum va iesi din procedura de avizare. Va fi aprobata cel mai curand, sper sa fie saptamana viitoare. O asteptam astazi, nu au fost date avizele", a explicat premierul, la finalul sedintei de miercuri, 19 mai, a Guvernului. Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a afirmat afirma ca in proiectul de ordonanta de urgenta privind transportul elevilor este prevazut ca nu familiile acestora vor avansa banii pentru abonamente pentru a primi decontul la finalul lunii, ci sumele vor veni de la Ministerul Educatiei prin inspectoratele scolare.Pe 5 martie, Ministerul Educatiei a anuntat un proiect de ordonanta in care este prevazuta asigurarea gratuitatii pentru elevii din invatamantul preuniversitar acreditat sau autorizat, cu varsta de pana la 26 de ani, la serviciile publice de transport local rutier, transport naval, transport cu metroul, precum si transport feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.Astfel vor fi acordate in avans sumele de bani pentru transport, cu decontare in luna urmatoare pentru elevii care fac naveta, respectiv elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu."Elevilor li se deconteaza cheltuielile de transport intre localitatea de domiciliu si localitatea unde sunt scolarizati, pe durata cursurilor scolare, din bugetul Ministerului Educatiei, prin unitatile de invatamant unde sunt scolarizati. Elevilor care locuiesc la internat sau in gazda li se asigura decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a opt calatorii dus-intors pe semestru", arata proiectul de ordonanta.