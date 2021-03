Ministrul Educatiei: "Elevii vor participa la simulari si evaluari fizic, indiferent de scenariu". Ce se intampla in zonele carantinate

"Conform ultimului ordin de ministru comun, prezenta pentru evaluari si simulari e permisa cu prezenta fizica indiferent de scenariu in toate scolile, cu exceptia zonelor carantinate. Pentru ele va trebui sa vedem ce solutie alternativa gasim", a declarat Sorin Cimpeanu la Digi 24.Cimpeanu a mai vorbit despre pierderile suferite de copii in acest an de pandemie, anuntand ca toti elevii vor avea acces la programul de recuperare a orelor "Am vazut cu totii cat de mari au fost pierderile generate de predarea online. Avem si o situatie epidemiologica in scoli . Avem 1.900 de clase, din 136.000, suspendate din perspectiva prezentei fizice. Avem infectari sub media nationala, ceea ce inseamna ca scoala nu imbolnaveste ci te ajuta prin respectarea regulilor sa te protejezi.Programului de recuperare a orelor pierdute o sa fie deschis pentru orice elev doreste, pentru orice elev a suferit pierderi din diferite motive", a mai spus Ministrul Educatiei.