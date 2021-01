Elevii vor ca scoala sa inceapa fizic acolo unde situatia epidemiologica permite acest lucru. "Cresterea ratei analfabetismului functional ne bate la usa"

Reprezentantii Consiliului National al Elevilor arata, intr-un comunicat de presa transmis luni, ca in 11 ianuarie se va incheia vacanta de iarna, iar elevii se vor intoarce la scoala in format online, conform anunturilor facute de catre Ministerul Educatiei."Inca de la suspendarea cursurilor in luna noiembrie, Consiliul National al Elevilor a fost in permanenta legatura cu elevii din intreaga tara. Majoritatea colegilor nostri ne-au transmis ca scoala online este obositoare, ineficienta si complet nesustenabila pe termen lung. Tinand cont de faptul ca ne apropiem vertiginos de examenele nationale, de al doilea semestru al acestui an scolar si ca multe localitati din tara se afla sub indicele de 3 cazuri/mia de locuitori, solicitam Ministerului Educatiei sa descentralizeze din nou decizia privind redeschiderea unitatilor de invatamant , in functie de rata incidentei la nivel local, asigurand, in acelasi timp, materialele sanitare necesare desfasurarii cursurilor in siguranta", scrie in comunicat.Consiliul Elevilor sustine ca "absolut imperioasa" realizarea unei strategii fezabile de invatare remediala, pentru a garanta ca lacunele pe care multi elevi le-au acumulat la inceputul pandemiei si in perioada de invatare online din acest an scolar nu se vor acutiza, devenind imposibil de acoperit.In acelasi timp, reprezentanii elevilor solicita initierea discutiilor privind organizarea examenelor nationale, pentru a avea mai multe scenarii pregatite, astfel incat acestea sa poata fi derulate in siguranta."Odata cu inceperea anului 2021, e important sa nu uitam faptul ca educatia se afla, la momentul de fata, intr-un moment de cumpana, iar Ministerul Educatiei trebuie sa raspunda cu celeritate nevoilor sistemului de invatamant: prezenta la cursuri in format fizic, acolo unde situatia epidemiologica o permite, si realizarea unui plan de recuperare a materiei pentru elevii care nu au putut sa participe la cursurile online, din cauza lipsei unui dispozitiv la internet.In caz contrar, rezultatele pe termen lung vor fi dezastruoase! Cresterea ratei analfabetismului functional ne bate la usa. Cu educatia nu e de gluma! Solicitam Ministerului Educatiei demararea procesului de dialog cu partenerii sociali, pentru a gasi cele mai bune solutii pentru reinceperea cursurilor", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor, citat in comunicat.