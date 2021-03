Cimpeanu anunta ca examenele nationale se vor sustine la data programata, cu prezenta fizica, indiferent de situatia epidemiologica

Cimpeanu a precizat, pentru postul de televiziune Digi 24, ca se poarta discutii in acest sens cu reprezentantii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta."Nu va exista niciun elev care sa nu poata sustine examenele nationale indiferent de situatia epidemiologica. Examenele nationale se vor sustine la data programata cu prezenta fizica", a declarat Cimpeanu.In ceea ce priveste prezenta in scoli a elevilor din anii terminali, el a precizat, ca in ultima luna, de la reluarea cursurilor, media a fost de 12-14 elevi in clase. In scenariul rosu, acestia trebuie sa participe la cursuri , fara a depasi jumatate din numarul total. Insa, daca vor dori sa participe toti, situatia va fi reglementata printr-un nou ordin al ministrului Educatiei.Ministerele Sanatatii si Educatiei au emis in seara zilei de sambata, 6 martie, un ordin comun care reglementeaza participarea la cursurile scolare in functie de evolutia epidemiologica.Atunci cand incidenta de imbolnaviri in 14 zile la mia de locuitori depaseste 3 dar este mai mica de 6, vor merge la ore fizic prescolarii si elevii din invatamantul primar, precum si pana la jumatate din elevii din clasele terminale.