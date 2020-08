Federatia Sindicala "Spiru Haret" cere Guvernului sa majoreze salariile profesorilor in septembrie

"In caz contrar, avand in vedere situatia actuala, apare un mare semn de intrebare privind implementarea oricarui scenariu pentru inceperea anului scolar. Varianta propusa ieri de Guvern seamana izbitor de mult cu ceea ce s-a intamplat in 2008, cand cadrelor didactice li s-a mai refuzat o majorare salariala stabilita printr-o lege", se arata in comunicatul citat.Din punctul de vedere al sindicatelor, prin aceasta decizie de amanare a cresterilor salariale Guvernul isi arata incapacitatea de a gestiona inceperea anului scolar in conditii de siguranta maxima si incearca sa creeze un conflict la nivelul sistemului, pentru a avea vinovati de serviciu, respectiv cadrele didactice, care ar trebui sa intre, de la 14 septembrie 2020, la clase, cu sanse foarte mari de a contacta noul virus."Prin actiunile intreprinse in ultimele luni, s-a observat clar ca actualul Executiv nu stie cum sa gestioneze situatia din invatamant . Faptul ca ministrul Finantelor, Florin Citu , ne anunta acum ca nu erau cuprinsi in buget bani pentru majorarile salariale stabilite prin lege este o minciuna grosolana, in conditiile in care, dupa finalizarea bugetului pentru anul 2020, chiar el declara ca fondurile sunt prinse in buget. In plus, prin proiectul facut public ieri seara (joi, n.r.), se incalca orice principiu al dialogului social, partenerii nefiind informati despre aceasta intentie. Prin toate deciziile luate de la inceputul pandemiei, acest Executiv a demonstrat ca nu este interesat/capabil sa gaseasca solutii viabile pentru sistemul educational, fiind preocupat doar de aranjamente politice. Un exemplu in acest sens este schimbarea peste noapte a inspectorilor scolari si a directorilor pe criterii de apartenenta politica", a afirmat Marius Nistor, presedintele federatiei, citat in comunicat.La ora actuala, inceperea cursurilor este pusa sub semnul intrebarii, nu numai de angajati, care pot bloca inceputul anului scolar, ci si de Guvern, care nu reuseste sa vina cu solutii clare, coerente, sustine el."Se clameaza achizitia de laptopuri/tablete pentru elevi , insa acestea vor ajunge cel mai devreme in luna octombrie; multe din cadrele didactice nu au participat la cursuri de formare pentru predarea online, nu pentru ca nu au dorit, ci pentru ca nu li s-a oferit posibilitatea; pana la ora actuala, nu exista niciun proiect prin care cadrelor didactice sa li se puna la dispozitie echipamente IT pentru desfasurarea orelor online. Prin toate (IN) deciziile din ultima perioada, Guvernul pune sub semnul intrebarii atingerea dezideratelor din proiectul "Romania Educata" al Presedintelui Romaniei si vrea sa transforme tara intr-o Romanie needucata. Sper insa ca, in al 12-lea ceas, Guvernul se va trezi si, analizand ceea ce s-a intamplat in 2008, isi va reconsidera pozitia fata de angajatii din invatamant", a adaugat Nistor.Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" considera ca actiunile actualului Guvern vin sa arate ca, de fapt, invatamantul continua sa nu fie o prioritate nationala si ca nu se doreste finantarea corespunzatoare a sistemului de invatamant.Aceasta intrucat "se anuleaza drepturi instituite prin lege; pentru a se incadra in costul standard, unitatile de invatamant trebuie sa constituie formatiunile de studiu la nivel maxim si chiar peste, ajungandu-se astfel la clase de 35-40 de elevi; avem deficit de personal atat didactic de predare, cat si didactic auxiliar si nedidactic; se desfiinteaza centre de excelenta, se disponibilizeaza personal, se doreste renuntarea la unele materii - totul din ratiuni pur economice). Si toate acestea dupa ce, la inceputul acestui an, la Palatul Cotroceni, in prezenta Presedintelui si a membrilor Guvernului, reprezentantii OECD au atras atentia asupra necesitatii cresterii alocatiilor bugetare pentru educatie ", se mai arata in comunicatul sindicatelor.Potrivit proiectului de rectificare bugetara publicat joi de Ministerul Finantelor Publice (MFP), masura de aplicare devansata a nivelului de salarizare stabilit pentru anul 2022, pentru personalul didactic de conducere si personalul de indrumare si control din invatamant, potrivit prevederilor art.38 alin.(41) lit.c) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, se va aplica de la 1 septembrie 2021.