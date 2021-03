Ministrul Educatiei: Finalul semestrului al doilea se decaleaza doua saptamani

"Finalul semestrului al doilea se decaleaza doua saptamani. Vacanta de primavara se prelungeste cu doua saptamani. Se muta practic doua saptamani din vacanta de vara in vacanta de primavara. In loc sa finalizam semestrul al doilea pe 18 iunie se va incheia pe 2 iulie", a spus Cimpeanu.Potrivit acestuia, exceptie vor face elevii de clasa a VIII-a, care vor termina anul scolar pe 25 iunie in loc de 11 iunie, elevii de clasa a XII-a, care vor finaliza cursurile semestrului al doilea pe 18 iunie in loc de 4 iunie, dar si cei din invatamantul profesional si tehnic, care intra in vacanta de vara pe 23 iulie in loc de 9 iulie.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat marti, 23 martie, o serie de modificari in privinta sustinerii examenului de evaluare nationala 2021 si a criteriilor de trecere de la orele in format fizic la scoala online.