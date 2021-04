Ce este controversata fisa de feedback pentru profesori. "Ar trebui sa fie un formular de satisfactie si sub nicio forma o evaluare facuta de elevi"

Fisa de feedback - o anexa care lipseste din statutul elevului

Pozitia elevilor

A aparut o controversa in jurul acestui subiect dupa ce s-a dat de inteles ca elevii ar urma sa "evalueze" activitatea profesorului, cand, de fapt, este vorba strict de un chestionar de satisfactie care sa ii ofere cadrului didactic posibilitatea de a-si adapta procesul de predare in functie de necesitatile elevilor.Mai mult, aceste fise de feedback nu reprezinta o notiune noua. Acestea erau deja folosite, doar ca erau formulate la nivelul fiecarei unitati de invatamant in parte, la nivelul catedrelor sau chiar concepute direct de cadrele didactice.Initiativa ar urma sa reglementeze aceste chestionare, astfel incat o echipa de specialisti sa creeze un formular standard, care sa fie folosit in unanimitate.Marius Nistor, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", a explicat pentru Ziare.com la ce se refera mai exact aceasta initiativa si in ce mod ar putea sa fie utila."Este pur si simplu deranjant in momentul de fata ca se face o confuzie intre un lucru absolut normal, cum ar fi realizarea acestor feedback-uri vizavi de procesul de predare, evaluare si invatare, si evaluarea activitatii cadrelor didactice.Nu are elevul competenta sa faca evaluarea unui cadru didactic. Da, este importanta opinia lui in momentul in care eu ca si cadru didactic as dori sa imi corectez sau sa imi calibrez anumite demersuri educationale pe procesul de predare, invatare si evaluare, dar una este acordarea unor opinii iar altceva este procesul de evaluare. Evaluarea se realizeaza de catre comisiil, de catre directorii unitatilor de invatamant, de catre consiliile de administratie, de catre inspectorii de specialitate, adica acele persoane care au pregatirea si competenta necesara pentru a face evaluarea activitatii unui cadru didactic", explica Marius Nistor.Marius Nistor explica si ca aceste chestionare de feedback erau deja implementate, doar ca nu erau standardizate, iar aceasta initiativa urmareste sa exista un formular tip, pe care sa il foloseasca toate unitatile de invatamant."Cadrele didactice cereau feedback-ul din partea elevilor. Este vorba de opinii care sunt exprimate pe diferite formualare gandite la nivelul unitatilor de invatamant, la nivelul catedrelor sau gandite de catre cadrele didactice, opinii anonime pentru a nu crea niciun efect asupra elevilor.Lucrul acesta se intampla. In momentul de fata se doreste sa existe un chestionar care sa fie standardizat la nivelul intregului sistem. Se practica dar nu era o forma standardizata", adauga Marius Nistor.Presedintele FSE Spiru Haret mai spune ca un astfel de chestionar este important pentru ca, pe baza raspunsurilor, poate "sa isi recalibreze anumite interventii in procesul de predare, invatare si evaluare" si adauga ca o astfel de initiativa trebuia materializata de multa vreme.Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti, sustine ca initiativa reprezinta "un lucru absolut normal", care trebuia sa fie prevazut in statutul elevului. "Este un lucru absolut normal ceea ce se solicita cu atat mai mult cu cat era trecut in statutul elevului, deci era reglementa. Cand a aparut statutul elevului, acest formular de feedback trebuia sa apara anexa. Din pacate cele doua asociatii de elevi nu s-au inteles si domnul ministru Pop, vazand ca nu primeste un formular care sa fie agreat de ambele organizatii, a publicat acest statut fara sa mai apara formularul de feedback", explica Iulian Cristache.El mai considera ca formularul ar trebui sa fie facut de experti si puncteaza faptul ca nu reprezinta o "evaluare" a profesorilor."Ar trebui sa fie facut de experti, sa fie un formular de satisfactie si sub nicio forma o evaluare a profesorului la nivel academic. Dar un formular de feedback, astfel incat profesorul sa isi poata corecta modul in care interactioneaza cu elevii, eu cred ca este bine venit", adauga Iulian Cristache.Acesta vine si cu un exemplu privind modul in care ar trebui sa functioneze o astfel de fisa de feedback."Daca intr-o sala de curs sunt 30 de elevi si ai 20 de elevi care spun ca este o problema cu modul in care se preda, asta nu inseamna ca profesorul nu preda in regula, ci ca trebuie sa coboare la nivelul acelor copii astfel incat sa ii duca la un nivel de intelegere. Atunci cu certitudine profesorul trebuie sa actioneze in consecinta si sa vina in sprijinul elevilor", exemplifica Iulian Cristache.Ana Maria Groza, presedinta Asociatiei Elevilor din Bucuresti si Ilfov, considera ca acest formular de feedback faciliteaza comunicarea dintre elevi si profesori si le aduce beneficii ambelor categorii."Stiu ca in foarte putine unitati de invatamant se utilizeaza acest feedback semestrial. Ar ajuta atat profesorul pentru ca asa stie mai bine cum sa abordeze clasa , la ce nivel se afla clasa, ce parere are clasa despre ora respectiva. Stie cum sa formuleze mult mai bine ora astfel incat si elevul sa invete mai mult si sa ii faca placere sa stea la ora. Pe de alta parte ajuta si elevii sa isi impartaseasca opinia. Nu il vad ca fiind un lucru rau, ci ca pe o comunicare mult mai facila intre elev si profesor", sustine Ana Maria Groza.