Învățătoare jignită masiv și amenințată cu moartea după o lecție despre vaccinare: "N-am fost niciodată atât de umilită"

Florentina Golea, o învățătoare din Tecuci cu 33 de ani de experiență, a trăit o experiență traumatizantă după ce "a îndrăznit" să-i învețe pe copii despre vaccinare.

Ziua Educației, sărbătorită pe 5 octombrie 2021, a fost marcată anul acesta de lecții despre vaccinare. Dascălii din toată țara au fost invitați, în perioada 20 septembrie-10 octombrie, de UNICEF să le țină lecții despre vaccinare elevilor.

Printre miile de profesori care au răspuns invitației s-a numărat și Florentina Golea, învățătoare și director la Școala Nr. 10 „Dimitrie Sturdza“ din Tecuci, județul Galați.

Învățătoarea și-a învățat elevii de clasa a IV-a cum pot fi eroi în aceste vremuri de pandemie, inclusiv prin vaccinare și a postat pe Facebook o serie de fotografii.

Postarea a fost preluată de pagina de Facebook RO Vaccinare, iar comentariile jignitoare n-au lipsit.

Dascălul spune că nu s-a simțit niciodată atât de umilit.

„M-am bucurat pe moment. Am zis că va ajunge la mai mulți oameni. Și după au urmat...Mai întâi, câteva comentarii, apoi tot mai mulți scriau ca hienele. M-au făcut în toate felurile. Mi-au zis că le manipulez copiii, că îi omor, că n-am ce să caut la catedră.

Efectiv am fost târâtă în noroi. E adevărat, toți cei care m-au jignit sunt necunoscuți. Măcar atât. Două-trei zile am blocat sute de oameni și am tot șters comentarii răutăcioase. M-au amenințat că „știu unde stai, găsim școala, o să vii acasă cu capul în geantă”.

Însă în 33 de ani de activitate nu am fost niciodată atât de umilită, ca după lecția despre vaccinare, care e despre sănătate până la urmă”, a declarat Florentina Golea, potrivit Scena9.ro.

Comentariile răutăcioase de la postare au fost în număr mare.

„Viitor? Adică copilul merge la școală, învață despre vaccinare și când devine adult poate fi ce vrea? Interesant... matematică, română, etc...nu mai sunt în programa școlară?”, se arată într-un comentariu la postarea de pe pagina de Facebook RO Vaccinare.

„Ce mizerie sinistră. Mă duc să o înjur și eu pe doamna învățătoare”, a scris o altă persoană.

Într-un alt comentariu cineva a scris: „Să vă fie rușine! Nu mai mințiți copiii, fiindcă mai nou vaccinații fac Covid din nou și dau și altora virusul”.

Florentina Golea a transmis pe Facebook că a fost sunată de mai mulți oficiali, printre care ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

„Onorată peste măsură, am reușit să spun: că toate pietrele care au fost aruncate în mine, m-au ajutat să fac grămada, o ridicatură, de unde,, vocea" mea a fost mai bine auzită! Dacă am reușit să aduc un strop de încredere în nevoia de normalitate a vremurilor, atunci chiar nu contează obstacolele întalnite!”, a declarat cadrul didactic.

Postarea de pe pagina RO Vaccinare a strâns, până în prezent, peste 340 de comentarii.

„Avem viitor! De ziua educației, vă prezentăm ceva cu totul deosebit!

Soluții mari de la oameni mici, mici, dar voinici!

Totul se întâmplă în Școala Gimnazială nr. 10 din Tecuci, Galați.

Doamna profesoară Florentina Golea a reușit să implice copiii într-o lecție educativă și interactivă, cu totul specială, despre sănătatea publică.

Cei mici au desenat și au discutat despre cum putem să ne apărăm mai bine de viruși, iar soluțiile lor pot fi adevărate exemple pentru noi toți.

Într-un simplu brainstorming, copiii au asociat vaccinarea cu imunitatea, cu libertatea, cu zâmbetele, cu bucuria de-a participa la activități, petreceri, excursii, tabere.

În borcănelele pentru cei dragi, copiii au pus lucrurile pe care ei consideră că i-ar proteja. Da, copiii sunt foarte deștepți, au înțeles: spălatul pe mâini, folosirea dezinfectantului, portul măștii, păstrarea distanței de 1-2 m și vaccinul. Au mai înțeles că doar așa putem pune STOP pandemiei.

Lecția a fost propusă de UNICEF România, o organizație care dezvoltă programe pentru ca toţi copiii să poată să fie în siguranţă, să aibă parte de servicii de sănătate, de condiţii de trai decente şi de acces la educaţie de calitate.

La finalul lecției, doamna profesoară le-a citit “TU ESTI EROUL MEU”, în care personajul central face o călătorie imaginară în jurul lumii.

Sincere felicitări și alese mulțumiri, doamnă profesoară Golea!

Bravo, copii! Cu voi vom avea un viitor frumos!

Mulțumiri, UNICEF România! ”, se arată în postarea de pe pagina RO Vaccinare.

Ads