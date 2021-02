VIDEO Florin Citu, despre redeschiderea scolilor: "Depinde de noi toti sa avem un an scolar fara probleme"

"Astazi reincepe soala, moment de bucurie pentru copii, profesori - nu si-au vazut colegii de foarte mult tip. Dupa multe luni de zile, copiii merg inapoi la scoala in cle trei scenarii pe care le-am anuntat deja, dar, este adevarat si cu multe restrictii si suntem foarte atenti sa vedem cum evolueaza situatia", a declarat, luni dimineata, Florin Citu. Premierul reitereaza ideea ca trebuie respectat portul mastii si folosirea dezinfectantului si resectarea distantei fizice."Depinde de noi toti, impreuna, sa avem un an scolar fara probleme. Fac un apel catre parinti, atunci cand observam simptome la copii, chiar de gripa, este recomandat sa ramana acasa. Cel mai bine", a mai declarat premierul.Acesta a facut un apel la profesori sa se vaccineze, acest lucru fiind important pentru sanatatea lor, pentru sanatatea copiilor si pentru "un an scolar fara probleme".