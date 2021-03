Focar de coronavirus la doua licee din Olt. 28 de elevi si 31 de angajati din scolile din judet, confirmati cu COVID-19

La liceul din Draganesti-Olt au fost confirmate trei cazuri de COVID-19 in randul cadrelor didactice, iar la liceul din Osica de Sus sunt confirmati cu COVID-19 trei profesori , un elev si un ingrijitor.Hotararea privind suspendarea activitatilor didactice cu prezenta fizica in clase a elevilor in aceste licee a fost adoptata vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Olt."Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Olt a hotarat suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica la nivelul unitatii de invatamant Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu din orasul Draganesti Olt, pana la data de 30.03.2021 (in urma aparitiei a 3 cazuri de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in randul cadrelor didactice), precum si la nivelul unitatii de invatamant Liceul Teoretic Ion Gh. Rosca din comuna Osica de Sus, pana la data de 01.04.2021 (in urma aparitiei a 5 cazuri de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in randul cadrelor didactice - 3 cazuri - si nedidactice - 1 elev si 1 ingrijitor curatenie). Procesul de invatamant in aceste unitati de invatamant se va desfasura in sistem online, conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetari", se arata in comunicatul citat.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Olt, in prezent, in randul personalului din unitatile de invatamant sunt 31 de cazuri active confirmate de COVID-19 iar in randul elevilor sunt 28 de cazuri active.CJSU Olt a mai aprobat vineri si scenariile dupa care vor functiona saptamana viitoare unitatile de invatamant. In afara celor doua licee teoretice din orasul Draganesti-Olt si comuna Osica de Sus, vor mai desfasura activitatile exclusiv online prescolarii de la o gradinita din orasul Bals.Conform scenariului rosu, care presupune prezenta in clase a prescolarilor si elevilor din ciclul primar si a celor din clase terminale, vor invata elevii de la 22 de unitati scolare.In scenariul galben, cu prezenta in clase a prescolarilor, elevilor din clasele primare si a celor din anii de studiu terminali, au fost incadrate 150 de unitati de invatamant.In scenariul verde, cu prezenta in clase a tuturor prescolarilor si elevilor, sunt 240 de unitati de invatamant.