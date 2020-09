Fostul ministru al Educatiei Mircea Miclea: Vor fi elevi care nu vor putea asimila materia. Ministerul trebuie sa aloce bani pentru studii de recuperare

"Daca ai o lectie buna e ca si cum ai citi un roman bun. Te duce in alta lume si uiti de lumea din jurul tau. Profesorii trebuie sa predea de doua ori mai bine. Astfel, vor fi atenti la ore.", a spus Mircea Miclea, profesor la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii Babes Bolyai, pentru Libertatea.Relatia cu elevul, dar si cea cu parintele, va asigura bunul demers al actului educativ in conditiile impuse de epidemie, este de parere fostul ministru al Educatiei."Ei vor fi modele. Daca vor fi coplesiti de griji, anxietatea se va transmite la evevi. Tot timpul profesorul trebuie sa isi controleze starile emotionale. Acum, cu atat mai important e ca fiecare profesor sa incerce sa isi controleze propriiloe emotii, sa devina modele de comprtament in aceasta perioada.Trebuie sa acorde mai multa atentie decat inainte relatiilor cu parintii. E foarte posibil ca parintii sa aiba propriile nelinisti, sa ii asigure ca totul va fi ok. Trebuie sa faca o consiliere mai buna decat de obicei in privinta acestora.Anul acesta scolar va fi de succes daca prof se vor ridica la inaltimea rolului lor."Totodata, Mircea Micle sustine ca Ministerul Educatiei trebuie sa ia masuri pentru a compensa pierderile inevitabile."Ministerul ar trebui sa puna in bugetul de anul viitor fonduri pentru invatamantul remedial. Vor fi elevi care din varii motive nu vor putea asimila materia. Marea Britanie a alocat 1,5 miliarde de lire sterline pentru acest invatamant . Poate in vacanta de primavara, poate in vara se va recupera . Inevitabil vor fi pierderi. Trebuie luate masuri.Ministerul mai trebuie sa se concentreze foarte tare pe e-learning, constructia materialelor de invatare. Un profesor care preda prost in fata clasei, va preda si mai prost pe ecran. Se fac lectii model - de cei mai buni profesori , trebuie puse pe o platforma de e-learning.Daca eu as fi director de scoala as avea discutii in fiecare zi cu profesorii mei. Ce a mers, ce nu a mers? Ce solutii avem? Doar asa putem imbunatati procesul."