FOTO Mai multe scoli din Romania incep orele in aer liber. Cum arata spatiile amenajate pentru elevi

"Am auzit ca luni cand vom merge la scoala ni s-a pregatit o surpriza. Abia astept sa vad amfiteatrul. Mai bine asa decat inchisi ca-n cusca. Pentru ca asa ne vom simti in clase. In aer liber, cu siguranta va fi altfel", a declarat Andreea, una dintre elevele scolii, potrivit Adevarul.ro "Am contribuit, fiecare cu ce am putut. Unii cu materiale, altii cu realizarea proiectului, altii au vopsit bancile. Sunt convinsa ca intr-un astfel de cadru, copiii vor fi mult mai optimisti si vor trece mai usor peste aceasta perioada dificila", a declarat Andra Urziceanu, parinte, potrivit sursei citate.A urmat o scoala gimnaziala din comuna Bucovat, judetul Timis, care a amenajat banci si mese colorate sub corturi.O profesoara din Alba Iulia a marcat debutul anului scolar inca din 10 septembrie, desfasurand o activitate in aer liber cu copiii, la Gradina din Cetate. Cei mici au avut drept invitat un cadru medical, care le-a vorbit despre regulile de igiena, responsabilitate si distantare sociala. In plus, clasa a fost amenajata in aer liber si in acest caz.O alta scoala din Sibiu a mutat bancile si scaunele afara, in aer liber, sub corturi amenajate.