Sindicatele profesorilor ii dau replica lui Orban: Educatia nu este "carciuma" sistemului bugetar

Potrivit FSLI, anuntul este surprinzator, avand in vedere ca inalti demnitari din Guvern au afirmat ca in Legea bugetului de stat pentru anul 2020 sunt cuprinse sumele necesare pentru aceasta majorare."Cu doua saptamani inainte de inceperea anului scolar 2020-2021, Guvernul Romaniei propune prin OUG privind rectificarea bugetara, sa nu mai fie acordate majorarile salariale prevazute de lege, masura care reprezinta o grea lovitura pentru cadrele didactice. Conform legislatiei in vigoare, personalul didactic ar fi trebuit sa primeasca, de la 1 septembrie 2020 o crestere salariala medie de 14%, care ar fi insemnat o suplimentare a venitului net cu aproximativ 300 de lei. Chiar si aceasta majorare salariala nu ar fi adus nivelul salariilor la cel indreptatit, avand in vedere importanta muncii prestate, asta pentru ca Legea nr.153/2017 pozitioneaza personalul didactic mult prea jos in grila de salarizare", se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de FSLI.FSLI isi exprima "indignarea" fata de decizia Guvernului de a amana aceasta crestere salariala, in conditiile in care nu s-a vorbit nicio clipa despre imposibilitatea de a fi acordata."Consideram ca este o mare greseala si o dovada de lipsa de respect fata de colegii nostri, mai ales in conditiile in care cu totii au depus o munca fara precedent pentru a asigura tuturor elevilor sanse egale la educatie , in conditiile speciale, provocate de noul Coronavirus. Amintim ca pe durata semestrului al II-lea al anului scolar trecut, efortul fizic si intelectual al cadrelor didactice a fost foarte mare, in conditiile in care scoala s-a facut online, efort care va creste in anul scolar viitor. De asemenea, atragem atentia ca personalul din invatamant va fi supus unui risc major de contaminare cu COVID 19, tinand cont ca scoala se va face fata in fata cu elevii", afirma sindicalistii.Potrivit sursei citate, nemultumirea angajatilor din educatie este foarte mare, avand in vedere si faptul ca au fost gasite fonduri pentru majorarile salariale acordate altor categorii de salariati.De aceea, FSLI cere Guvernului sa renunte la aceasta decizie de a nu acorda majorarea salariala, intrucat semnalele primite din randul colegilor "arata faptul ca este foarte posibil ca deschiderea noului an scolar sa fie pusa sub semnul intrebarii, daca nu vor fi acordate cresterile salariale anuntate"."Guvernantii uita ca atunci cand au facut apel la angajatii din sistemul de educatie sa se implice in noul context generat de COVID-19, toti angajatii au fost solidari si s-au implicat astfel incat elevii sa nu aiba de suferit, sa fie incheiata situatia scolara a fiecarui elev si sa fie sustinute examenele nationale. Chiar daca ne-am temut pentru noi si pentru familiile noastre, pentru elevi si pentru familiile lor, nu am lasat garda jos si ne-am implicat in toate activitatile solicitate de Ministerul Educatiei Nationale. Acum, cand e randul cadrelor didactice sa isi primeasca drepturile, sunt pur si simplu lasate in asteptare, pentru ca inaintea lor sunt altii care conteaza sau pentru ca altele sunt prioritatile bugetare. Nu e doar o incalcare a legii, ci o lipsa de asumare si o lipsa de respect si apreciere fata de o categorie intreaga de oameni care sunt devotati fata de profesia pe care o au. Cadrele didactice asteapta aceasta majorare nu pentru a o cheltui la carciuma, daca ar fi sa facem o paralela cu declaratia premierului Ludovic Orban, ci pentru a se apropia de un trai normal, la care au dreptul. Cred cu tarie ca aceasta situatie este inca o dovada a desconsiderarii unui sector de activitate intreg. Guvernul Orban trebuie sa gaseasca solutii sa acorde majorarea salariala incepand cu data de 1 septembrie 2020!", a declarat Simion Hancescu, presedinte FSLI, citat in comunicat.La randul sau, Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" solicita Guvernului sa nu amane majorarea salariilor din septembrie 2020, "in caz contrar, avand in vedere situatia actuala, apare un mare semn de intrebare privind implementarea oricarui scenariu pentru inceperea anului scolar".Federatia "Spiru Haret" afirma ca varianta propusa de Guvern seamana "izbitor de mult" cu ceea ce s-a intamplat in 2008, cand cadrelor didactice li s-a mai refuzat o majorare salariala stabilita printr-o lege."Prin actiunile intreprinse in ultimele luni, s-a observat clar ca actualul Executiv nu stie cum sa gestioneze situatia din invatamant. Faptul ca ministrul finantelor, Florin Citu, ne anunta acum ca nu erau cuprinsi in buget bani pentru majorarile salariale stabilite prin lege este o minciuna grosolana, in conditiile in care, dupa finalizarea bugetului pentru anul 2020, chiar el declara ca fondurile sunt prinse in buget. In plus, prin proiectul facut public ieri seara, se incalca orice principiu al dialogului social, partenerii nefiind informati despre acesta intentie. Prin toate deciziile luate de la inceputul pandemiei, acest Executiv a demonstrat ca nu este interesat/capabil sa gaseasca solutii viabile pentru sistemul educational, fiind preocupat doar de aranjamente politice. Un exemplu in acest sens este schimbarea peste noapte a inspectorilor scolari si a directorilor pe criterii de apartenenta politica. La ora actuala, inceperea cursurilor este pusa sub semnul intrebarii - nu numai de angajati, care pot bloca inceputul anului scolar, ci si de Guvern, care nu reuseste sa vina cu solutii clare, coerente. Se clameaza achizitia de laptopuri/tablete pentru elevi, insa acestea vor ajunge cel mai devreme in luna octombrie; multe din cadrele didactice nu au participat la cursuri de formare pentru predarea online, nu pentru ca nu au dorit, ci pentru ca nu li s-a oferit posibilitatea; pana la ora actuala, nu exista niciun proiect prin care cadrelor didactice sa li se puna la dispozitie echipamente IT pentru desfasurarea orelor online", spun reprezentantii "Spiru Haret".Ei sustin ca Guvernul pune sub semnul intrebarii atingerea dezideratelor din proiectul "ROMANIA EDUCATA" al Presedintelui Romaniei.Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" considera ca actiunile actualului Guvern vin sa arate ca, de fapt, invatamantul continua sa nu fie o prioritate nationala si ca nu se doreste finantarea corespunzatoare a sistemului de invatamant (se anuleaza drepturi instituite prin lege; pentru a se incadra in costul standard, unitatile de invatamant trebuie sa constituie formatiunile de studiu la nivel maxim si chiar peste, ajungandu-se astfel la clase de 35-40 de elevi; avem deficit de personal atat didactic de predare, cat si didactic auxiliar si nedidactic; se desfiinteaza centre de excelenta, se disponibilizeaza personal, se doreste renuntarea la unele materii - totul din ratiuni pur economice).Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, intrebat fiind de ce s-a amanat cresterea salariilor profesorilor, ca banii necesari au fost prevazuti in buget, dar intre timp au intervenit alte cheltuieli din cauza pandemiei. "Cand iti scad venituri... e ca intr-o familie. Daca iti scad veniturile si abia mai ai bani de mancare, de plata chiriei, nu te duci sa-ti bei banii la carciuma sau sa iti cumperi...", a spus el.