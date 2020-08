Gabriela Firea, despre deschiderea scolilor din Bucuresti: Copiii vor fi testati gratuit, daca au simptome la triere, dimineata

"Am pregatit 17.000 de teste pentru personalul din unitatile de invatamant , inclusiv personalul auxiliar. Avem capacitatea de testare de 5.000 de teste pe zi.(...) In fiecare dimineata, la trierea din intrarile in gradinite, scoli facultati , daca se observa semne la triaj, de fbra, tuse, rosu in gat, acel copil va fi trimis imediat la testare. Varianta Directiei de Sanatate Publica, situatie in care copilul risca sa fie internat 2-3 zile, poate sa fie traumatizanta, sa stea in spital pentru o problema banala. (...) Rezultatul trebuie aflat pana seara", a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea."Niciun copil nu va fi scos din scoala fara a fi anuntati parintii si fara ca un parinte sa il insoteasca la laboratorul de testare. Parintii sa nu fie speriati ca atata timp cat sunt la serviciu, copiii sunt luati si dusi la testare cu forta in vreun cabinet. Copiii se sperie cand afla dupa triaj ca trebuie sa faca un test. Un parinte sau un bunic vine si il insoteste la laborator. Beneficiul primariei consta in faptul ca testul se face imediat, nu dupa internare. Nu are rost internarea. Nu are rost sa internezi un copil daca are un guturai sau o infectie usoara. Noi punem la dispozitie facilitarea acestor teste rapide, pentru a face diferenta intre o simpla raceala si coronavirus", a mai spus Primarul General al Capitalei.In plus, Firea a declarat ca a alocat un milion de euro pentru materiale de protectie in scoli si ca, cel mai probabil, scolile din Capitala vor avea un program mixt, "o saptamana in clasa , una online".