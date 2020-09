Cum se contrazice Gabriela Firea in declaratii, in cazul fotografiei facuta in scoala

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov, Anne-Marie Ciolca, a declarat luni seara, 14 septembrie, pentru Ziare.com, ca Firea si Pandele vor fi cercetati de autoritati.Gabriela Firea a scris o postare noua pe Facebook, prin care sustine ca pozele ar fi fost facute duminica seara, 13 septembrie, mergand, alaturi de Pandele, sa verifice pregatirile sanitare."Factual: in seara de 13 sept, INAINTE de inceperea scolilor, am mers cu sotul meu sa verificam pregatirile sanitare pentru luni dimineata, fiecare in scolile din orasul in care este primar.La ora 19,30 ne-am oprit la o scoala pentru a intra in direct la Romania Tv. Avem si MARTORI: echipa RTV, angajati ai scolii, paznici.Au intrat si copiii cu noi. Am facut o fotografie in 10 secunde. Am postat a doua zi dimineata o incurajare si un mesaj pentru copii, profesori si parinti, avand ca ilustratie fotografiile facute SEARA.Totul a fost dezinfectat.Luni, 14 sept, NU am intrat in clase!!", a scris ea marti, 15 septembrie, pe Facebook.Cu toate acestea, declaratiile ei anterioare spun altceva."Da, toti parintii si copiii mici au acces, doar in grupuri de 5, pentru a prelua manuale.Le-am dat jos 30 de secunde pentru o fotografie", a declarat Firea pentru G4Media luni, 14 septembrie, in prima zi de scoala.