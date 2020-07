Guvernul a aprobat functionarea unitatilor-pilot in sistemul de invatamant preuniversitar. Unitatile trebuie sa puna in aplicare si sa evalueze modele curriculare

"Incepand cu anul scolar 2020-2021, in sistemul de invatamant preuniversitar vor functiona unitati de invatamant cu statut de unitati-pilot, experimentale si de aplicatie. Decizia a fost adoptata in sedinta Guvernului de joi, 16 iulie, si face posibila pilotarea politicilor publice cu impact real in domeniul educational", a transmis Ministerul Educatiei.Rolul unitatilor de invatamant cu statut de unitati-pilot, experimentale si de aplicatie este de a pune in aplicare si de a evalua proiecte de cercetare educationala, noi modele curriculare si de cariera didactica, in vederea fundamentarii de politici publice la nivel national.Conform sursei citate, pentru anul scolar 2020-2021, lista unitatilor de invatamant preuniversitar care vor functiona ca unitati-pilot, experimentale si de aplicatie se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, pana cel tarziu la data de 15 august 2020.De asemenea, Ministerul Educatiei si Cercetarii va aproba metodologia de infiintare si functionare a unitatilor-pilot, experimentale si de aplicatie. Aceasta va cuprinde sapte componente: modalitatea prin care unitatile de invatamant preuniversitar pot solicita dobandirea acestui statut; criteriile de selectie; modelele curriculare si de cariera didactica; structura de personal si modalitatile de organizare a normei de munca pentru personalul didactic si nedidactic; mecanismele de finantare; mecanismul de monitorizare si evaluare; alte reglementari necesare infiintarii si functionarii, inclusiv Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar cu statut de unitati-pilot, experimentale si de aplicatie (pana la 1 august 2020).Ministerul Educatiei adauga ca Hotararea de Guvern va facilita implementarea obiectivelor strategice ale proiectului Romania Educata.