Ministerul Educatiei vrea sa realizeze o harta a scolilor dezavantajate din Romania

Potrivit unui comunicat de presa al ministerului, pentru realizarea acestui obiectiv, ministrul Monica Anisie a invitat o serie de organizatii cu activitati si rezultate relevante in ceea ce priveste asigurarea echitatii in educatie sa se alature demersului."Avem convingerea ca intr-un astfel de parteneriat vom reusi sa realizam aceasta harta a scolilor dezavantajate din Romania, cu ajutorul careia sa putem interveni punctual si adapta interventiile de la nivel central, judetean si local, in beneficiul fiecarui elev din Romania", subliniaza ministrul Anisie in invitatia transmisa organizatiilor si institutiilor.De altfel, intre acestea si Ministerul Educatiei si Cercetarii exista "o colaborare de lunga durata", concretizata in diverse parteneriate si proiecte care au scopul de asigurare a echitatii in educatie."Cu ajutorul unor parteneri din mediul asociativ, institutional si universitar care pot sprijini acest proces cu expertiza si resursele necesare, vom realiza o harta a scolilor dezavantajate din Romania, prin intermediul careia se vor identifica nevoile generale reale si problemele specifice ale scolilor, de la lipsa infrastructurii (toalete, apa potabila etc.) pana la calitatea actului educational. Harta scolilor dezavantajate va reprezenta un instrument necesar pentru stabilirea modului de alocare a resurselor si proiectelor din viitoarea programare financiara 2021-2027", se mai arata in comunicatul de presa.O prima discutie tehnica in acest sens este programata vineri, fiind asteptati sa participe reprezentantii UNICEF in Romania, ai Consiliului Europei, ai Universitatii din Bucuresti, ai Institutului National pentru Statistica si ai Fundatiei Agentia de Dezvoltare Comunitara "Impreuna".