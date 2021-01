A fost igienizata scoala din Capitala unde s-a depistat focarul de imbolnavire cu tulpina noua de COVID-19. Alte 16 probe au fost recoltate

Persoanele infectate, in carantina

Situatia epidemiologica dicteaza redeschiderea scolilor

"Intre timp, si actiunile de igienizare si nebulizare de la nivelul unitatii de invatamant au fost finalizate", a declarat pentru Ziare.com Roxana Cercel, purtator de cuvant la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti ( ISMB )."Persoanele care au fost depistate ca fiind pozitive la virusul SARS-COV-2 sunt in carantina. Ieri (luni, n.r.) a avut loc a doua etapa de nebulizare si igienizare la nivelul unitatii. In urma discutiilor, in afara de cele noua cazuri initiale, erau spre prelucrare inca 16 probe, ale contactilor directi si membrilor familiilor celor care au fost la scoala", a completat reprezentanta ISMB.Potrivit acesteia, persoanele care nu au fost pana acum la scoala si care nu au fost contacti directi ai celor deja infectati si-ar putea relua activitatea daca pe 2 februarie se ia o decizie cu privire la revenirea elevilor in banci."Revenirea se va face in functie de normele de igienizare, dupa ce se aeriseste spatiul de la substantele cu care s-a facut dezinfectia", a completat Roxana Cercel."Deschiderea scolilor depinde de situatia epidemiologica si de ce decizie va lua Comitetul pentru Situatii de Urgenta. Ei iau deciziile in privinta deschiderii scolilor, Ministerul Sanatatii (MS) nu are atributii in acest sens", au declarat oficiali din MS pentru Ziare.com.Reamintim ca un focar de coronavirus a fost depistat la Scoala gimnaziala 28 din Capitala.