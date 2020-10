Viata la camin pe timp de pandemie. Mai putini studenti, mai multa liniste si curatenie mai ceva ca acasa

Repartizarea la camin

Ce masuri de protectie s-au luat in caminele din tara

Cum se simt studentii in camin pe timp de pandemie

In aceste conditii, studentii care aveau medii mari considera ca au fost nedreptatiti pentru ca s-au "trezit" ca au fost repartizati in camine vechi sau de la periferia orasului. Ziare.com a discutat cu mai multi studenti din tara pentru a afla ce s-a schimbat in camine dupa ce s-au luat masurile de protectie, care sunt acestea si daca studentii se simt in siguranta.Stefan, student in anul III la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din Bucuresti, povesteste cum a ajuns sa fie repartizat in caminul Poligrafie, desi timp de doi ani a stat in caminul Grozavesti, iar media lui este 9.62."Au primat studentii care sustin ore fata-n fata, iar acestia trebuiau cazati in caminele din proximitatea facultatii, ori se afla intr-o zona ridicata de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Totusi, este inechitabil pentru studentii cu rezultate deosebite, care se incadreaza chiar la burse de merit, sa fie trimisi in camine vechi sau care se afla la periferia orasului, de unde faci doua ore cu mijloacele de transport in comun pana la facultate.Am considerat ca mi s-a facut o nedreptate de crasa de catre Comisia de cazare pentru ca eram eligibil pentru a primi un loc conform noii metodologii, plus ca media mea este 9.62. Comisia mi-a acordat un loc in caminul Poligrafie. Am cerut explicatii pentru acest lucru si, desi am adus toate dovezile necesare pentru a primi un loc in Grozavesti, Comisia nu a dorit sa schimbe nimic, motiv pentru care am fost nevoit sa trimit un memoriu catre Universitatea din Bucuresti.Mai mult, Comisia de cazari nu a dorit sa ne ofere locuri la camin mie si altor colegi de ai mei, in etapa a doua a cazarilor, chiar daca am trimis cererile in timp util. Nu exista niciun anunt pentru cazarea studentilor in etapa a doua. In final, am primit un loc in etapa a treia, organizata de catre Universitatea din Bucuresti, in caminul Grozavesti. Sincer, m-am gandit ca nu va mai face nimeni dreptate si nu voi primi un loc la camin", a povestit Stefan.Stefan a fost repartizat la unul dintre caminele din Complexul Grozavesti, care apartine Universitatii din Bucuresti. El explica ce masuri de protectie s-au luat in caminul in care locuieste. "Din acest an universitar exista bai separate pentru fete si baieti. Exista dezinfectant, iar femeile de serviciu dezinfecteaza baile de doua ori pe zi. In camere sunt cazate doar doua persoane, iar distanta dintre paturi este de minim un metru. Masca de protectie este obligatorie atat in camin, cat si in proximitatea lui", a marturisit studentul.Cosmina a fost repartizata in caminul Stoian Militaru, care apartine Universitatii din Bucuresti. Caminul este in regim de apartamente, cu cate trei sau patru camere. Cosmina locuieste intr-un apartament de patru camere, dar doar cu trei persoane. "Asta este una dintre masurile de distantare", spune studenta."Masurile luate au fost de distantare sociala si masca la cazare. S-au dezinfectat camerele si apartamentele dupa ce s-au facut decazarile de vara. Sunt dezinfectanti in camin pe fiecare etaj, langa lift. Curatenia mereu a existat, in fiecare dimineata", marturiseste Cosmina.Adriana sta in caminul C3 din Complexul Targusor-Copou, care apartine Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Studenta spune ca exista dezinfectant atat la iesirea din camin, cat si la intrare. "Se intra printr-o parte si se iese pe cealalta. Nu este permisa iesirea pe acolo pe unde ai intrat. Purtarea mastii este obligatorie, atat in camin, cat si in afara lui. Clantele si balustradele scarilor sunt dezinfectate de mai multe ori pe zi".In caminul in care sta Adriana, exista baie in fiecare camera. "Avand in vedere ca baia este in camera, noi ne facem curatenie si dezinfectam", a adaugat studenta. Totodata, ea spune ca in camere stau cate doua sau trei persoane, nu mai mult. "In alte camine stateau inainte cate cinci in camera, acum maximul este de trei".Mihaela sta in caminul C3, care apartine Universitatii din Oradea. Caminul nu se afla in campusul universitatii si este unul mixt. "Acum stam in camere cate trei persoane de la aceeasi facultate, iar in cadrul caminului sunt limitate deplasarile. Este obligatorie purtarea mastii in spatiile comune. Atat la intrare, cat si pe holuri sunt dezinfectante. La o perioada scurta de timp sunt dezinfectate toate camerele. Baia este la comun, dar e permis accesul doar unei singure persoane. Nu este un rand anume, vreun program special, fiecare o foloseste cand este libera", marturiseste studenta.Cosmina spune ca se simte foarte bine in caminul Stoian Militaru din Bucuresti, mai ales ca este liniste. "Stoian a fost mereu un camin linistit, este al treilea an cand stau aici si mi-a placut foarte mult de fiecare data. Nu a existat niciun caz de infectare in camin. Ma simt in siguranta aici unde sunt, asa cum m-am simtit mereu. Apreciez ca avem tot ce e necesar sa ne fie bine".Adriana spune ca viata in caminul din Iasi in care locuieste este mai monotona, insa se simte in siguranta. "Nu au existat cazuri de infectare in camin. Chiar ma simt in siguranta. Viata aici este mai monotona, sunt multi care se decazeaza pentru ca au terminat laboratoarele pe care le faceau la facultate si trec in online complet".Mihaela considera ca exista un risc peste tot in momentul de fata in caminul din Oradea in care locuieste, insa depinde foarte mult si de masurile pe care le respecta fiecare persoana. "Pana acum nu au fost cazuri confirmate de infectare in camin si speram ca in viitor sa nu fie depistate si altele. Inainte era mult mai lejera viata la camin. Puteai merge in sala de lectura si sa studiezi, fara a fi alarmat de numarul persoanelor din acel spatiu inchis, acum ne desfasuram activitatile cat mai mult in camere. Intalnirile cu prietenii sunt limitate in cadrul caminului, la bucatarie pot avea acces maxim trei persoane concomitent, la baie maxim o persoana si este putin dificil, dar ne conformam".