Rectorii ii incurajeaza pe studenti sa vina in centrele universitare, chiar daca studiaza online: "Viata universitara nu inseamna doar prezenta fizica la cursuri"

Totusi, Rectorii Universitatilor Bucuresti si Babes-Bolyai ii incurajeaza pe tineri sa vina in centrele universitare, chiar daca studiaza online, potrivit Edupedu "Alegerea depinde de multe lucruri, depinde de conditiile pe care tinerii le au acasa, daca au acces la tehnologie eficienta si la internet, depinde de ce mai fac ei in afara de studii, unii pot sa aiba joburi part-time sau sa mearga la practica la firme. Mai depinde si de dorinta lor, daca vor sa fie prezenti in Bucuresti unde se intampla lucruri si depinde de posibilitatile financiare, de situatia bugetara a familiei. Daca ei considera ca in acest fel vor face economii, atunci aleg sa ramana acasa. Dar daca isi permit financiar sa fie prezenti in Bucuresti, eu cred ca merita. Riscul de a te imbolnavi intr-o camera de camin nu este mai mare decat riscul pe care il ai acasa, in comunitate", a spus profesorul Marian Preda, rectorul Universitatii din Bucuresti pentru sursa citata."Aici nu ma refer doar la bani, ci la tot ce presupune viata de student. Este important pentru ei sa fie intr-un pol economic urban care le ofera mai multe optiuni. Avand in vedere ca PIB-ul per capita in Bucuresti este de 144% peste media UE, in locul lor eu as fi facut tot ce puteam ca sa vin in Capitala. Nu ii condamn deloc pe tinerii care aleg sa ramana acasa pentru o perioada de timp acum, sunt motive in spatele acestei decizii. Noi avem si un camin unde se pot caza studenti pe o perioada limitata de timp, spre exemplu pentru o saptamana, daca vor sau au nevoie sa treaca fizic pe aici", a spus Preda.Daca tinerii iau in calcul riscul infectarii la un oras mai mare, Preda le aminteste ca activitati sociale au si in comunitatile in care locuiesc, poate unii au fost la munte sau la mare in vacanta, iar inghesuiala de acolo a fost aceeasi ca in anii dinaintea pandemiei. In schimb, la camin si in mediul universitar sunt niste reguli clare de distantare si de evitare a infectarii, deci un mediu mult mai sigur decat locurile unde socializeaza in general oamenii.Si profesorul Daniel David, rectorul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, ii sfatuieste pe tineri sa vina in centrul universitar daca pot. Problema este ca nu sunt suficiente locuri pentru toti tinerii care au nevoie sa vina la camin, avnd in vedere ca acestea s-au deschis doar partial anul acesta."Eu ii incurajez sa vina, caminele sunt organizate in conditii de siguranta. De asemenea, daca vor sa isi ia chirie, la fel, ii incurajez sa o faca deoarece prezenta in mediul academic merge dincolo de cursuri. Viata universitara nu inseamna doar prezenta fizica la cursuri si seminarii. La noi, cele mai multe facultati s-au organizat in sistemul hibrid de invatare. Ramane o problema pentru cei care ar fi avut loc la camin si nu au gasit acum. Studentii care au drept la un loc in camin si nu au gasit, dar nici nu au posibilitatea financiara sa plateasca o chirie in Cluj pot sa studieze doar online de acasa chiar daca facultatea la care sunt inscrisi functioneaza in scenariul hibrid", a explicat rectorul pentru sursa citata.De asemenea, Universitatea a luat o serie de masuri in plus pentru studentii defavorizati. "Am suplimentat veniturile pentru bursele sociale din venituri proprii, ca sa poata primi toti studentii care se incadreaza", a explicat Daniel David.