Secretar de stat din Ministerul Educatiei: In scenariul rosu, elevii ar putea sustine ca teza un eseu pe care sa il trimita online

Ministerul Educatiei si Cercetarii a anuntat ca analizeaza posibilitatea eliminarii tezelor, indiferent de scenariul in care se afla o scoala. Totodata, este luata in calcul varianta sustinerii tezelor diferit, in functie de scenariul in care functioneaza scoala."Cu privire la teze, trebuie sa aplicam aceeasi regula pentru toata lumea, nu putem sa facem discriminari: pentru elevii care invata in scenariul verde sa dam teze, pentru ceilalti nu", a anuntat secretarul de stat.In prezent, Ministerul Educatiei ia in calcul mai multe variante. Bercari explica faptul ca in scenariul rosu, elevii ar putea chiar sustine ca teza un eseu pe care sa il trimita online, in timp ce in scenariul galben elevii ar putea sustine tezele pe rand, atunci cand revin la scoala."Variantele ar fi: in scenariul verde, sa dea normal lucrare scrisa, in scenariul galben, evident in momentul in care vin la scoala, sa sustina aceste lucrari, profesorul avand grija sa aiba aceleasi tipuri de itemi, iar in scenariul rosu ne gandeam, dar aceasta este doar o varianta la care ne-am gandit, in functie de disciplina pot fi concepute subiectele pentru teze adaptat in functie de tipuri de itemi la care se preteaza fiecare disciplina si va dau un exemplu, la Limba si literatura romana colegii mei au propus chiar un eseu.Dar dupa ce ne vom consulta cu partenerii nostri sociali, sindicate, parinti, elevi , vom lua o decizie. In scenariul rosu va fi o evaluare care sa se preteze online, iar copilul sa transmita lucrarea lui in timp real profesorului", a mai explicat secretarul de stat.