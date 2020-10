Incep inscrierile pentru examenul de rezindentiat. Peste 7.000 de locuri sunt scoase la concurs

Reguli adaptate pandemiei de coronavirus

Peste 7000 de posturi scoase la concurs

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Anul acesta, concursul de intrare in Rezidentiat va fi organizat de catre Ministerul Sanatatii in data de 15 noiembrie 2020 si se va desfasura in conditii speciale, impuse de contextul epidemiologic actual.Vor fi prevazute masuri igienico-sanitare pentru protejarea candidatilor, dar si a personalului implicat in organizare - purtarea obligatorie a mastii medicale pe durata desfasurarii examenului, circuite distincte pentru intrare/iesire din salile de concurs, masurarea temperaturii la intrarea in sali, asigurarea dezinfectantilor pentru maini si suprafete, alocarea unui numar mai mare de sali de concurs pentru asigurarea distantarii fizice, precum si asigurarea unor sali speciale pentru candidatii cu temperatura.La fel ca in anii trecuti, concursul se va desfasura in 6 centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, dupa aceeasi metodologie, pe o durata de 4 ore, sub forma de test-grila cu 200 de intrebari.In aceasta sesiune vor fi scoase la concurs un numar de 7061 locuri si posturi pe cele trei domenii de pregatire astfel:4518 locuri si posturi pentru domeniul medicina, cate 1219 locuri si posturi pentru medicina dentara si farmacie, un numar de 105 locuri pentru ministerele cu retea sanitara proprie - MApN, Ministerul Justitiei si MAI."Pregatim acest concurs impreuna cu centrele universitare intr-un an total atipic. Am suplimentat cu 961 locuri cifrele de scolarizare pentru a asigura acoperirea deficitului de personal in specialitati cu numar de pacienti crescut, precum si pentru pregatirea de medici specialisti in anestezie si terapie intensiva, pneumologie, medicina de urgenta, radiologie-imagistica medicala, epidemiologie, medicina de laborator, microbiologie, igiena in contexul pandemiei de SARS-COV2. Si in acest an, toti absolventii care reusesc sa treaca pragul de 60 la suta din punctajul maxim pe domeniu, pe tara, vor fi admisi.Urez succes tuturor participantilor la concurs si ii asigur de tot suportul meu", a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru Totodata in 2020 s-a avut in vedere asigurarea cu specialisti pentru programele nationale de oncologie si depistarea afectiunilor oncologice, acordarea asistentei medicale pentru copii, precum si necesitatea formarii unui numar sporit de specialisti care sa trateze bolile cardiovasculare si ale aparatului circulator, respectiv pentru asigurarea transplantului de organe.Inscrierile pentru concurs se vor efectua in perioada 8 - 20 octombrie 2020, inclusiv data postei, prin directiile de sanatate publica, respectiv ministerele cu retea sanitara proprie. Dosarele vor fi depuse prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, Pentru primirea plicurilor cu dosarele de concurs, directiile de sanatate publica, respectiv ministerele cu retea sanitara proprie vor asigura permanenta in zilele nelucratoare.Candidatii care nu doresc sa depuna documente in copie legalizata se pot prezenta pentru depunerea dosarului, la orice directie de sanatate publica, avand asupra lor si documentele in original, in vederea certificarii.Ministerul Sanatatii incurajeaza candidatii sa utilizeze serviciile postale si de curierat pentru depunerea dosarelor, astfel incat sa fie limitata interactiunea umana la sediile DSP. In cazul in care un dosar este incomplet, reprezentantii directiilor de sanatate publica vor anunta candidatii in timp util.