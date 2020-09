Cum incepe scoala in afara Romaniei. Spania a inchis 53 de institutii de invatamant in doar patru zile de la debutul anului scolar

Spania

Italia

Marea Britanie

Franta

Germania

Statele Unite ale Americii

Pakistan

In Spania, scoala a inceput in 7 septembrie. Patru zile mai tarziu, in 10 septembrie, ministrul Educatiei a declarat ca 53 de scoli din toata tara au inregistrat cazuri noi de COVID-19, potrivit aa.com.tr In ciuda raportarilor de cazuri noi de infectare cu coronavirus, atat in randul profesorilor, cat si al elevilor, scolile au ramas deschise.- Copiii care au peste 6 ani trebuie sa poarte masca indiferent daca respecta distantarea sociala obligatorie de un metru si jumatate sau nu.- Temperatura profesorilor si a copiilor va fi masurata la inceputul orelor.- Copiii se vor spala pe maini de mai multe ori pe zi, iar clasele vor fi aerisite inainte de fiecare ora si la inceputul zilei. In plus, ferestrele vor fi deschise in timpul orelor, cat timp vremea va permite.- Fiecare scoala are o persoana responsabila de respectarea protocoalelor.De la inceputul pandemiei, Spania a inregistrat 576.697 de cazuri de COVID-19 si 29.747 de decese.Scoala a inceput in Italia luni, 14 septembrie, dupa ce copiii au stat acasa sase luni.Aproximativ 13.000 de profesori si de angajati ai scolilor au fost testati pozitiv chiar cu cateva zile inainte de inceperea scolii.Autoritatile sunt ingrijorate, sustinand ca un focar asociat cu inceperea scolii, care se va suprapune cu alegerile regionale ce vor avea loc in perioada 20-21 septembrie, ar putea destabiliza guvernul.- Copiii nu vor purta masca daca bancile lor sunt pozitionate la distanta mai mare de un metru una fata de cealalta. Totusi, mastile sunt obligatorii pentru copiii de peste 6 ani daca se deplaseaza prin scoala, cu exceptia salii de sport si a cantinei.- Autobuzele scolare nu pot sa transporte mai mult de 80% din capacitatea maxima de elevi De la inceputul pandemiei, Italia a inregistrat 287.753 de cazuri si 35.610 de decese.Scoala a inceput in Marea Britanie de aproape doua saptamani, timp in care mai multe scoli au raportat cazuri de COVID-19 printre elevi. Institutiile de invatamant au avut abordari diferite, unele izoland doar anumite grupuri de elevi acasa, iar altele au trecut complet la invatamantul online.- Potrivit reglementarilor, daca un copil prezinta simptome specifice COVID-19, trebuie sa stea acasa pentru cel putin 10 zile, alaturi de ceilalti membri ai familiei, si sa fie testat.- Copiii sunt sfatuiti sa pastreze o distanta de doi metri intre ei.- Daca sunt intr-o zona carantinata, copiii care au peste 7 ani trebuie sa poarte masca in interiorul scolii, dar nu si in salile de clasa . In plus, profesorii au libertatea de a decide daca copiii vor purta masti intre orele de curs.- O scoala va fi considerata focar daca inregistreaza peste doua cazuri de COVID-19 in decurs de 14 zile.Marea Britanie a inregistrat 368.504 cazuri si 41.628 de decese de la inceputul pandemiei si pana acum.Scoala a inceput in Franta pe 2 septembrie, iar trei zile mai tarziu se inchideau deja 22 de scoli din cauza cazurilor de COVID-19. Tot in perioada respectiva, autoritatile investigau in jur de 250 de incidente asociate cu virusul zilnic. In cazul in care apar peste trei cazuri intr-o institutie de invatamant, scoala se inchide.- Copiii care au peste 11 ani si profesorii trebuie sa poarte masca.- Trebuie sa fie respectata distantarea sociala.- Copiii vor fi testati daca dezvolta simptome specifice.Franta a inregistrat 381.094 de cazuri si 30.916 decese de la inceputul pandemiei.Germania a inceput sa isi deschida scolile treptat inca din august. O luna mai tarziu, epidemiologii se declara optimisti. In prima saptamana de scoala au fost aproximativ 150 de cazuri noi de COVID-19 in randul elevilor si 41 de scoli au raportat cazuri in primele doua saptamani, potrivit washingtonpost.com - Copiii trebuie sa pastreze o distanta de 1,5 metri intre ei.- Este recomandat ca elevii sa fie impartiti in grupuri care sa stea separate.- Daca un copil este testat pozitiv, va fi carantinat doar el, nu toata scoala.- Copiii si profesorii trebuie sa poarte masca pe holurile scolii, dar nu si in salile de clasa.Germania a inregistrat 261.359 de cazuri si 9.428 de decese de la inceputul pandemiei.Scolile din America au inceput sa se redeschida treptat, in functie de zone, inca din iulie. Cel putin 97.000 de copii au fost infectati cu COVID-19 in ultimele doua saptamani ale lunii iulie, provocand ingrijorari autoritarilor. potrivit usnews.com Deschiderea oficiala ar fi trebuit sa aiba loc in 10 septembrie, dar au fost si exceptii. De exemplu, New York a anuntat ca amana debutul anului scolar pana in 21 septembrie, oferindu-le profesorilor mai mult timp pentru a se pregati de un an cu totul neobisnuit.- Bancile elevilor sunt pozitionate respectand distantarea sociala.- Temperatura copiilor este masurata in fiecare dimineata.- Elevii merg la masa in grupuri mici.- Masca este recomandata atat pentru elevi, cat si pentru profesori.va redeschide scolile si universitatile din 15 septembrie. Pentru inceput, studentii si elevii de liceu vor merge la ore, iar daca totul decurge bine, scolile generale se vor redeschide din 23 septembrie, iar restul institutiilor de invatamant din 30 septembrie.Pakistan a inregistrat 302.020 de cazuri si 6.383 de decese de la inceputul pandemiei.