Iohannis: Cu inchiderea scolii nu trebuie exagerat. Vom impune masuri restrictive acolo unde nu exista alta solutie

"Inchiderea scolii nu trebuie exagerata. Copiii sunt in siguranta in scoli . Sigur, acolo unde, din nefericire, in scoala apar cazuri de boala nu exista alternativa, dar nu trebuie sa exageram cu aceste masuri restrictive, fiindca ajungem in situatii care sunt foarte greu de gestionat. Copiii trebuie sa mearga la scoala sa invete. Parintii trebuie sa-si trimita copiii la scoala ca sa poata sa mearga si ei la serviciu si asa mai departe", a explicat Iohannis, dupa ce a efectuat o vizita la Institutul National de Sanatate Publica (INSP), impreuna cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru Potrivit sefului statului, masuri restrictive trebuie luate acolo unde nu exista alta solutie. "Ca sa nu existe exagerari, am convenit exact astazi sa se lucreze la o metodologie destul de detaliata pentru a veni in sprijinul decidentilor locali", a adaugat presedintele.