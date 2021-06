A fost demis inspectorul general care a catalogat drept "o joaca obisnuita" cazul elevului care s-a aruncat de la etajul 1 al scolii

Informatia a fost confirmata de ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu. "Ministerul Educatiei nu poate tolera astfel de abordari superficiale in situatii care necesita mai mult decat oricand empatie, intelegere si responsabilitate", a declarat Cimpeanu pentru site-ul Educatie Privata.Ionel Puscas ocupa functia de Inspector Scolar General la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, este consilier general la Primaria Municipiului Bucuresti si secretar general la PNL Sector 6.Reamintim ca un elev de clasa a VI-a de la Scoala George Bacovia din Bucuresti s-a aruncat de la etaj in pauza, chiar cu profesorul de serviciu de fata. Colegii povestesc ca baiatul le-ar fi spus ca vrea sa moara din cauza umilintelor pe care le suporta."Cand el a vrut sa se arunce, colegii il incurajau sa sara, in loc sa il traga sau ceva. Ziceau ca nu ai curaj, SARI, SARI! L-au batut colegii, il jigneau, il umileau", spun unii dintre copiii care au asistat la scena, potrivit observatornews.ro.Copilul a fost dus cu ambulanta la Spitalul Marie Curie pentru investigatii si a scapat cu leziuni minore."O joaca obisnuita... Ce sa va zic... A avut o stare de nervi. Nu neaparat s-a certat cu un elev, a evocat ca a baut o... cola. Pur si simplu a fugit si a sarit pe geam", a declarat despre acest caz Ionel Puscas, inspector general Inspectoratului Scolat al Municipiului Bucuresti.Politia Capitalei a deschis un dosar penal in acest caz.