Institutiile militare de invatamant isi vor desfasura orele online

"Din dispozitia ministrului apararii nationale, avand in vedere masurile stabilite de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta si Ministerul Educatiei si Cercetarii in conditiile situatiei epidemiologice din acest moment, prin ordin al sefului Statului Major al Apararii se supenda in mod esalonat, incepand de miercuri, 11 noiembrie, activitatile educationale care impun prezenta fizica a elevilor, studentilor si cursantilor in sistemul de invatamant militar prescolar, liceal, post-liceal, universitar si post-universitar, precum si in institutiile de formare continua. Elevii si studentii vor continua activitatile educationale in format online de la domiciliu, iar pentru cursantii - cadre militare sau personal civil - in format online sau la distanta de la locurile de munca", a transmis Ministerul Apararii Nationale (MApN).Studentii Institutului Medico-Militar isi vor desfasura activitatea didactica in functie de deciziile senatelor celor doua universitati de medicina la care studiaza - Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" si Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade", in principiu, in formatul online. In plus, studentii IMM continua activitatile de voluntariat in sprijinul Directiilor de Sanatate Publica ale municipiului Bucuresti si judetului Mures.Conform sursei citate, pana la inceputul anului scolar 2020-2021, toti cei 2.250 de elevi din colegiile nationale militare au fost dotati cu tablete si laptopuri. De asemenea, se depun eforturi ca pana la sfarsitul acestui an, avand in vedere si lansarea Programului Operational Competitivitate pentru finantarea tabletelor pentru elevi si studenti , sa fie achizitionate astfel de dispozitive pentru toti cei 1.535 de elevi ai scolilor postliceale militare."De asemenea, cei mai multi dintre cei peste 5.200 de studenti din institutiile de invatamant superior militare detin laptopuri, tablete si telefoane mobile, dar pana la finalul semestrului I al acestui an universitar, in spiritul aceleasi oportunitati oferite de programul mentionat, va fi definitivata procedura de achizitionare a tabletelor si laptopurilor pentru studentii care provin din medii defavorizate", a aratat MApN.