Cum arata Evaluarea Nationala si Bacalaureatul in proiectul "Romania Educata"

"Ne dorim o mai mare flexibilitate si o centrare a educatiei pe fiecare elev. Asta inseamna inclusiv valorizarea acelor elemente de profil care individualizeaza si nu uniformizeaza. De aceea, desi Evaluarea Nationala ramane principalul instrument de certificare a competentelor la finalizarea gimnaziului si de repartizare in ciclul urmator, am propus ca pe intregul parcurs al semestrului al II-lea unitatile de invatamant si elevii care doresc, indiferent de ruta, teoretica, vocationala sau profesionala, sa poata organiza, respectiv sa sustina un examen suplimentar de admitere.Acest lucru se intampla deja pe ruta profesionala sau vocationala, fiind doar o extindere si catre zona teoretica, oferind o autonomie suplimentara scolilor si incredere elevilor care in tot acest proces vor avea o sustinere reala prin activitati consecvente de orientare si consiliere", a spus seful statului, la Palatul Cotroceni.Iohannis a declarat ca proiectul "Romania Educata" propune trei tipuri de licee , respectiv teoretic, vocational si profesional, aratand ca la finalul celor patru ani de studiu, elevii acestora vor putea sustine examenul de Bacalaurea t bazat pe competente."Am propus o noua structura a invatamantului secundar superior unde vor exista trei tipuri de licee - teoretic, vocational si profesional, care vor conferi absolventilor, dupa patru ani de studiu, acces la examenul de Bacalaureat", a anuntat seful statului, intr-o declaratie sustinuta la Palatul Cotroceni.Iohannis a precizat ca se propune si posibilitatea ca, in urma unor testari, elevii sa se poata transfera la liceul dorit, indiferent de ruta."Unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului "Romania Educata" este acela de a elimina barierele birocratice care limitau posibilitatile tinerilor de dezvoltare si de a intari dreptul fiecarui elev de a reveni in sistemul de educatie si de a-si urma ambitiile atunci cand acestea ii pot aduce un viitor mai bun. Eliminam birocratia si daca un elev este, de exemplu, la un liceu profesional si isi da seama ca nu se regaseste acolo si vrea sa faca trecerea la unul teoretic sau vocational va putea sa se transfere in urma unor testari specifice la liceul dorit", a declarat Iohannis.