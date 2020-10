Istoricul incidentelor violente din scoli in Romania ultimilor doi ani: atacuri cu arme albe, impuscaturi in stil mafiot, batai crunte intre elevi

Doi elevi impuscati in cap, la Ploiesti

Doua fete agresate si umilite de doua adolescente, in Gorj

A atacat trei colegi pe strada

Atacuri si talharii la un liceu din Braila

Si-a injunghiat colegul cu un cutit de bucatarie

Ce risca agresorii minori "din curtea scolii" care-si bat si umilesc colegii din teribilism

MAI a infiintat Politia Siguranta Scolara

Copiii au ajuns sa se lupte cu arme albe si chiar sa se impuste pe strada.Cel mai recent caz s-a produs marti, 6 octombrie 2020. Doi adolescenti au fost impuscati cu un pistol cu bile, in fata liceului UCECOM din Ploiesti, situat in zona de sud a orasului. Copiii au ajuns pe mana medicilor cu plagi la cap."Am fost sesizati cu privire la faptul ca tineri, cu varste cuprinse intre 15-17 ani, au avut o altercatie pe str. George Topirceanu, din municipiul Ploiesti, in urma careia a fost folosit un pistol cu bile. S-au acordat ingrijiri medicale la fata locului. Exista indicii cu privire la identitatea autorilor, se continua cercetarile pentru depistarea lor. La fata locului se afla echipa complexa de politisti, care efectueaza cercetarea criminalistica a locului faptei", a transmis Inspectoratul Judetean de Politie Prahova.Cu toate acestea nu este singurul incident grav petrecut in ultimele zile.O adolescenta de 14 ani, din Targu Jiu, a fost retinuta pe 7 septembrie 2020, pentru infractiunea de lovire sau alte violente, in urma unor filmari care au aparut in spatiul public si in care doua fete de 12, respectiv 13 ani sunt agresate de mai multe adolescente.Politia s-a autosesizat dupa ce imaginile s-au viralizat pe retele de socializare. Scenele de violenta extrema au fost filmate de un baiat.I-a turnat suc in cap pentru ca "i-a deranjat prietenii"In luna august 2020 imagini cu o adolescenta de 14 ani batjocorita si lovita de o alta minora pe motiv ca i-ar fi "deranjat" prietenii au ajuns in mediul online. In imagini se vede cum fata este pusa in genunchi, trantita de pe o banca, jignita si amenintata. Mai mult, cineva ii toarna in cap suc dintr-un bidon, sub privirile altor copii.Scenele umilitoare s-ar fi petrecut in cartierul pitestean Craiovei. Desi de fata sunt si alti pusti, nimeni nu intervine.Scene uluitoare au avut loc si pe o strada din Vaslui, in luna aprilie 2019. Un adolescent de 17 ani s-a intalnit pe strada cu trei colegi care invata la acelasi liceu. Intre baieti exista un conflict mai vechi, asa ca nu a durat mult pana cand au inceput sa se injure.La un moment dat, Andrei Valentin T. a scos un cutit cu care i-a atacat pe cei adolescenti. Baietii au inceput sa tipe dupa ajutor, moment in care agresorul a dat bir cu fugitii.S-a intors apoi si s-a predat politiei. Le-a spus achetatorilor ca se temea de ei, din acest motiv i-a taiat, potrivit Libertatea Pe 8 februarie 2020, la colegiul "Gheorghe M. Murgoci" din Municpiul Braila a avut loc un caz de talharie asupra unui elev de 15 ani. Incidentul venea la 17 zile dupa ce un alt elev al liceului a fost talharit si injunghiat, potrivit Libertatea "Politistii au fost sesizati vineri seara, cu privire la faptul ca in aceeasi zi, in jurul orei 14:20, un elev ar fi fost agresat la plecarea de la liceu. In urma verificarilor efectuate, politistii l-au identificat pe un elev in varsta de 15 ani, care in timp ce se afla cu un prieten, dupa terminarea orelor de curs, ar fi fost interceptati si amenintati cu acte de violenta de un alt tanar, cu scopul de a-i da bani, reusind sa obtina de la minorul de 15 ani suma de 2 lei", a informat IPJ Braila, la data respectiva, printr-un comunicat.De altfel, pe 22 ianuarie, un adolescent de 15 ani, elev la Colegiul "Gh. M. Murgoci", a fost injunghiat si talharit de doi minori de 10 ani si, respectiv, 17 ani, chiar in fata liceului unde invata.Mai mult, cei doi ar mai fi abordat si alti adolescenti pe care ar fi incercat sa-i talhareasca.Un alt incident violent s-a produs, anul trecut, in Constanta. Pe 20 noiembrie 2019, la Scoala Gimnaziala nr 5 "Nicolae Iorga" din Constanta, un adolescent de 14 ani, elev de clasa a saptea si-a intepat un alt coleg, in coapsa piciorului drept, cu un cutit de bucatarie dupa ce s-au certat din cauza unor jocuri video, conform StirileTVR.Scenele s-au petrecut pe holul scolii, in timpul unei pauze. Victima a fost dusa cu ambulanta la spital, insa ranile superficiale nu au necesitat internarea. Cu toate acestea, politia a intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de loviri sau alte violente si portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase. Infractiunile de care se face vinovat agresorul se pedepsesc cu inchisoare, de la 6 luni la 5 ani, sau cu amenda".Psihologii atrag atentia ca adolescentii care petrec prea mult timp pe calculator risca sa confunde lumea reala si realitatea virtuala. In plus, apar conflicte interioare si nu mai disting binele de rau.In cazul in care au implinit varsta de 14 ani, acestia pot raspunde penal pentru actiunile lor. Daca se dovedeste ca au savarsit faptele cu discernamant pot fi condamnati si obligati sa plateasca daune morale si materiale.Plata daunelor va fi suportata de parintii copilul agresor, in calitate de reprezentanti legali si parti responsabile civilmente. Pe rolul instantelor din Romania sunt mai multe astfel de cazuri care s-au soldat cu condamnari cu sentinte cu suspendare sau cu masuri educative neprivative de libertate.Pe 8 septembrie 2020, ministrul Marcel Vela anunta ca infiinteaza Politia Siguranta Scolara.Structura a devenit functioanala pe 14 septembrie cand au inceput scolile si foloseste atat politisti de ordine publica, rutieri, antidrog, politisti locali, jandarmi, dar si psihologi."Prin ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 1842/ 8 septembrie 2020, infiintarea, in cadrul Politiei Romane, a Directiei pentru Siguranta Scolara. Asa cum stiti, siguranta in scoli este o prioritate a Guvernului, inca de la inceputul mandatului", a transmis ministrul Marcel Vela, la acea data.Cei 270 de politisti care ar trebui sa lucreze in cadrul Politiei Siguranta Scolara ar trebui sa desfasoare actiuni de prevenire si combatere a violentei in scoala, cu accent pe fenomenul de bullying si actelor de violenta intre elevi, in interiorul scolilor cat si in proximitatea acestora.Citeste si:Va monitoriza masurile de siguranta, va analiza fenomenele infractionale din fiecare scoala, va identifica riscurile si problemele specifice fiecarei unitati de invatamant.