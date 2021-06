BAC 2021 Jalnicul esec al sistemului de invatamant: 42.3% dintre tinerii romani sunt indecisi cu privire la viitorul lor

Pandemia a pus o presiune si mai mare pe acestia, in contextul in care pregatirea lor s-a derulat cu preponderenta in format online, iar stresul examenelor poate fi unul suplimentar din acest motiv. Este insa esential ca tinerii "sa renunte la tehnologie, la retele de socializare", atrage atentia psihologul Mihai Copaceanu intr-un interviu acordat Ziare.com.Ca in fiecare an, din pacate, elevii au fost nevoiti sa apeleze la meditatii. Devine obligatoriu pentru orice elev din clasa a XII-a (pentru unii inca din clasa a XI-a) sa faca pregatire specifica aproape la toate probele de Bac, ceea ce reprezinta o rusine pentru sistemul educational. Si in acest an, pe langa meditatiile gratuite realizate de unele scoli , si chiar de unele universitati , elevii (si parintii) s-au pregatit prin meditatii private. Platformele online sunt utile insa nu sunt suficiente. Au fost si profesori care din motive de prevenire a infectiei cu COVID-19 au realizat sedinte de meditatii online.Anul trecut in plina pandemie, s-a renuntat la sustinerea probelor orale si s-a recurs la echivalarea notelor. O decizie inteleapta. Personal, nu consider ca aceste probe au o valoare remarcabila pentru evaluarea elevilor si nici macar pentru viitorul lor, din moment ce nu primesc note, ci doar calificative. Personal, as opta pentru eliminarea lor. Sunt suficiente celelalte probe. E o sursa de stres suplimentar.Examenul de Bac este important insa nu este cel mai important examen din viata unui om. Ce constat eu ca, oricum motivatia pentru studiu scade drastic pe clasa a XII-a, insa parintii, bunicii si intreaga familie alaturi de profesori, diriginti si directori au o obsesie pentru a induce "teama de bac", ceea ce nu este deloc sanatos si productiv. Bac-ul devine un examen cu prea mult stres pentru un adolescent roman comparativ cu realitatea si cu alte examene ale elevilor europeni.Tinerii au nevoie sa auda cuvinte de incurajare si de incredere nu doar amenintari si pedepse. Cu cat se apropie BAC-ul cu atat creste nivelul de stres. Deci, elevul oricum resimte stresul si panica mult mai mult decat parintele. De aceea, criticile parintilor nu au nicio eficienta, dimpotriva creeaza o relatie tensionata intre parinti si copii. Sunt tineri care s-au pregatit temeinic, constant, si pentru acestia BAC-ul nu reprezinta un examen de viata si de moarte. Insa sunt tineri care au ignorat pregatirea serioasa insa mai au o sansa, acum in ultimele saptamani.Le recomand sa-si planifice programul zilnic si sa dedice cel mai mult timp studiului. Sa renunte la tehnologie, la retele de socializare (le pot sterge din telefon) si la chat-ul interminabil cu prietenii. Unii prieteni nu au BAC-ul in acest an si deci nu sunt stresati. Cu cat vor sta departe de mediul online si vor studia de dimineata pana seara, cu atat stresul lor se va diminua si vor fi incantati de rezultatele lor. Dupa Bac, viata poate reveni la normal, la iesiri cu prietenii, sau navigarea pe internet (Youtube, Tiktok, Instagram).Somnul este esential nu doar pentru odihna cat mai ales pentru regenerarea celulelor nervoase. Si creste capacitatea de memorare. Este vital sa se odihneasca noaptea. Le recomand sa se concentreze pe examene, pe miscare si pe alimentatie sanatoasa si echilibrata.In 15-22 aprilie 2021, 567 tineri (varsta medie 20 ani) au raspuns la un chestionar cu 40 de itemi despre orientarea scolara. Rezultatele au fost publicate intr-un Ghid pentru parinti si profesori (Ed. Universitara, Bucuresti).Pentru 40% dintre tineri alegerea domeniului de studiu nu a coincis cu ceea ce parintii si-au dorit de la ei. Inca o dovada ca parintii au alte asteptari de la copiii lor inclusiv cu privire la formarea profesionala. Cu toate acestea, doar 82.7% au declarat ca decizia de a studia la liceu/facultate a fost o decizie buna, 4% au declarat ca a fost o decizie gresita si 13.4% au raspuns "nu sunt multumit dar nu am avut alte optiuni". La intrebarea "daca ai avea acum admitere , ai avea aceeasi optiune", 25. 7 % (unu din patru tineri nu ar avea aceeasi optiune).De pilda, 42.3% dintre tinerii sunt indecisi cu privire la viitorul lor, 32.5% simt ca ceea ce invata in prezent nu ii ajuta pe viitor, pentru 40% plecarea din Romania ar fi o optiune care li se potriveste si 66% sunt de parere ca educatia superioara din Romania nu te pregateste suficient pentru viata reala. De asemenea, 93.8% considera ca initiativele antreprenoriale ale tinerilor ar trebui incurajate inca de pe bancile scolii, fiecare idee de business sa fie sustinuta!