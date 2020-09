La Olimpiada Internationala de Matematica 2020, Romania a ocupat locul 15. Competitie dominata de China, Rusia si SUA

Lotul olimpic la matematica al Romaniei a obtinut o medalie de aur, doua medalii de argint si trei medalii de bronz, anunta Societatea de Stiinte Matematice din Romania, citata de Edupedu.ro . De asemenea, Romania a ocupat locul 15 anul acesta, fata de pozitia 17 la IMO 2019, pozitia 33 la IMO 2018, pozitia 22 la IMO 2017, pozitia 20 la IMO 2016. Olimpiada Internationala de Matematica (OIM) 2020 pentru elevii de liceu este la a 61-a editie, si s-a desfasurat virtual la Saint-Petersburg, Rusia, in perioada 19 - 28 septembrie 2020. In competitie s-au inscris anul acesta 616 elevi din 105 tari.Toti cei sase elevi din lotul Romaniei la Olimpiada Internationala de Matematica 2020 au obtinut medalii.Edis Memis de la Liceul International de Informatica Constanta a obtinut Medalia de aur; Nguyen Tran-Bach de la Liceul International de Informatica Bucuresti si Andrei-Theodore Marginean de la Liceul International de Informatica Bucuresti - medalii de argint; Sergiu-Ionut Novac de la Liceul Teoretic "Coriolan Brediceanu" Lugoj, Judetul Timis, Tudor-Darius Cardas de la Colegiul National "A.T. Laurian" Botosani si Sebastian-Mihai Simon de la Liceul International de Informatica - medalii de bronz.Prima Olimpiada Internationala de Matematica a avut loc in Romania, in anul 1959, si a fost initiata de Societatea de Stiinte Matematice din Romania. De asemenea, Romania a mai fost gazda OIM in 1960, 1969, 1978, 1999 si in 2018. Nicusor Dan , care in urma cu o seara a castigat alegerile pentru Primaria Bucurestiului, devenind primul matematician primar al Bucurestiului. Nicusor Dan a castigat doua medalii de aur absolut (rezolvand 100% subiectele) de la Olimpiadele Internationale de Matematica din 1987 si 1988 (detalii aici).