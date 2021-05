A fost publicata legea care permite organizarea festivitatilor la final de an scolar. Deputat: Am reusit!

"Am reusit! Elevii pot avea parte de festivitatile de final an scolar. Asa cum am spus acum cateva zile, am pledat in Parlamentul Romaniei si am cerut ministrului Sanatatii si secretarului de stat MAI, Raed Arafat, sa gaseasca o solutie pentru ca elevilor din anii terminali sa nu le fie << rapite cele mai frumoase amintiri din viata >>, respectiv ultimul clopotel si petrecerile de ramas bun intre colegii si profesorii alaturi de care au petrecut ultimii 4 ani de scoala. Am reusit! Hotararea de Guvern prin care este permisa organizarea festivitatilor prilejuite de terminarea anului scolar a fost publicata in Monitorul Oficial!", a afirmat deputatul PNL de Buzau Gabriel Avramescu.Parlamentarul a precizat ca vor trebui insa respectate o serie de conditii pentru ca aceste evenimente sa se desfasoare in siguranta.Conform Hotararii de Guvern care reglementeaza organizarea acestor evenimente specifice sfarsitului de an scolar, "se permit festivitatile organizate in spatii deschise, prilejuite de terminarea anului scolar, cu participarea personalului didactic , a elevilor, precum si a insotitorilor acestora. Participarea insotitorilor este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educatiei si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare."Deputatul PNL Gabriel Avramescu, presedinte filialei liberale Buzau, le-a cerut ministrului Sanatatii, Ioana Mihaila, si secretarului de stat Raed Arafat sa gaseasca solutii astfel incat elevii din clasele terminale sa poata organiza si participa la balurile de absolvire, asa cum se intampla inaintea pandemiei, in contextul in care numarul cazurilor de COVID a scazut considerabil in ultima vreme. "(...) multi dintre ei mi-au marturisit ca ar fi chiar dispusi sa participe la aceste evenimente chiar si cu dovada testelor Covid facute cu 48 de ore inainte", afirma el.